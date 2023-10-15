Ученые из Теннеси выяснили, действительно ли острая пища вредна

Об этом сообщает Science Alert.

Острая пища может оказывать как положительное, так и негативное влияние на здоровье человека.

Острая пища может означать пищу с насыщенным вкусом специй или пищу с ощутимым теплом от капсаицина, химического соединения, содержащегося в остром перце. С увеличением содержания капсаицина в перце растет его рейтинг по шкале Сковилла, которая количественно оценивает чувство жгучести. Острая пища может вызвать чувство облегчения или эйфории, поскольку провоцирует высвобождение эндорфинов и дофамина.

Краткосрочные последствия употребления очень острой пищи могут включать приятное чувство тепла или неприятное жжение на губах, языке и во рту. Также могут возникать различные формы дискомфорта в пищеварительном тракте, головные боли и рвота. Некоторые люди, особенно те, кто страдает воспалительными заболеваниями кишечника, могут испытывать дискомфорт и неприятные симптомы после приема острой пищи.

Употребление острой пищи является частью культурного и географического образа жизни многих людей во всем мире, особенно для культур, где острый перец выращивается в жарком климате. Острая пища также имеет допущенные преимущества по контролю болезней пищевого происхождения.

Исследователи уже изучают потенциальные риски и преимущества длительного потребления острой пищи. Известно, что некоторые последствия для здоровья, такие как изжога больше связаны с потреблением острой пищи, но для многих других последствия неоднозначны.

Хотя крупные популяционные исследования свидетельствуют о том, что острая пища не увеличивает риск смертности от всех причин среди населения, необходимы дополнительные исследования, чтобы понять, как острая пища влияет на риски болезней сердца, рака и других причин смерти. Исследователи также признают, что факторы образа жизни, такие как физическая активность и потребление алкоголя, также оказывают влияние на здоровье.

В целом, гипотетически, острая пища может оказывать как положительное, так и негативное влияние на здоровье человека. Важно, чтобы каждый человек самостоятельно определял свою толерантность к острой пище и следовал разумной и сбалансированной диете, а также консультировался с врачом.