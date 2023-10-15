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Ученые из Теннеси выяснили, действительно ли острая пища вредна

15 октября, 2023 воскресенье
16:51
Мир

Острая пища имеет разные последствия для здоровья, включая ощущение облегчения или неприятный дискомфорт, однако ученые не до конца поняли все аспекты ее влияния

Об этом сообщает Science Alert.

Острая пища может оказывать как положительное, так и негативное влияние на здоровье человека.

Острая пища может означать пищу с насыщенным вкусом специй или пищу с ощутимым теплом от капсаицина, химического соединения, содержащегося в остром перце. С увеличением содержания капсаицина в перце растет его рейтинг по шкале Сковилла, которая количественно оценивает чувство жгучести. Острая пища может вызвать чувство облегчения или эйфории, поскольку провоцирует высвобождение эндорфинов и дофамина.

Краткосрочные последствия употребления очень острой пищи могут включать приятное чувство тепла или неприятное жжение на губах, языке и во рту. Также могут возникать различные формы дискомфорта в пищеварительном тракте, головные боли и рвота. Некоторые люди, особенно те, кто страдает воспалительными заболеваниями кишечника, могут испытывать дискомфорт и неприятные симптомы после приема острой пищи.

Употребление острой пищи является частью культурного и географического образа жизни многих людей во всем мире, особенно для культур, где острый перец выращивается в жарком климате. Острая пища также имеет допущенные преимущества по контролю болезней пищевого происхождения.

Исследователи уже изучают потенциальные риски и преимущества длительного потребления острой пищи. Известно, что некоторые последствия для здоровья, такие как изжога больше связаны с потреблением острой пищи, но для многих других последствия неоднозначны.

Хотя крупные популяционные исследования свидетельствуют о том, что острая пища не увеличивает риск смертности от всех причин среди населения, необходимы дополнительные исследования, чтобы понять, как острая пища влияет на риски болезней сердца, рака и других причин смерти. Исследователи также признают, что факторы образа жизни, такие как физическая активность и потребление алкоголя, также оказывают влияние на здоровье.

В целом, гипотетически, острая пища может оказывать как положительное, так и негативное влияние на здоровье человека. Важно, чтобы каждый человек самостоятельно определял свою толерантность к острой пище и следовал разумной и сбалансированной диете, а также консультировался с врачом.

  • В частности, британские ученые спрогнозировали, что человечество может столкнуться с дефицитом продовольствия спустя десятилетия. Исследование показывает, что климатический кризис, уже начавшийся на планете, может привести к опасному дефициту продовольствия.
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