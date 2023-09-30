Ученые из Оксфорда назвали три самых эффективных способа бросить курить

Об этом сообщает Science Alert .

Наиболее успешными среди методов отказа от курения, проанализированных британской командой, оказались препараты варениклин и цитизин, а также никотиновые электронные сигареты.

В общей сложности более 157 тысяч курильщиков были вовлечены в анализ 319 рандомизированных контролируемых исследований (РКИ), которые отслеживали успех в отказе от курения в течение по меньшей мере шести месяцев.

"Лучшее, что может сделать для своего здоровья курящий, - это бросить курить, - говорит ученый в области общественного здоровья Джейми Хартманн-Бойс из Оксфордского университета.

"Курение остается главной причиной болезней и смертей, которые можно предотвратить, и хотя многие люди хотят бросить курить, сделать это бывает нелегко".

Основной компонент, вызывающий зависимость, - никотин является одним из самых распространенных веществ и третьим по силе воздействия на мозг, вызывающим сильную зависимость. Исследования показали, что без посторонней помощи только около 6 из 100 человек имеют шанс успешного отказа от курения.

Не было выявлено существенного различия в эффективности цитизина и варениклина, а также никотиновых электронных сигарет. Согласно результатам исследования, около 14 процентов курильщиков, пытающихся бросить курить с помощью этих методов, преуспевают в течение полугода.

Следующей наиболее эффективной стратегией оказалось сочетание двух видов никотинозаместительной терапии (НЗТ), таких как никотиновые пластыри и жевательные резинки или леденцы.

"Однако использование одной формы НЗТ, например пластыря или жвачки, привело к снижению процента отказавшихся от курения", - говорит ученый из Оксфордского университета Никола Линдсон.

"Примерно 12 из 100 человек, применяющих две формы НЗТ вместе, успешно бросают курить по сравнению с 9 из 100 человек, применяющих только один вид".

Постепенное уменьшение количества никотина может быть несколько эффективнее, чем резкий отказ от курения, показывают данные исследования. Независимо от того, начинает ли кто-то лечение никотиновой зависимости до или после отказа от курения, а также от дозы, которую он принимает, это, вероятно, не влияет на его эффективность.

Другой препарат под названием бупропион оказался эффективным у 9% людей, бросивших курить.

Исследования безопасности показали, что бупропион может иметь очень незначительное увеличение серьезных побочных эффектов по сравнению с отсутствием применения какого-либо лекарства. В целом, изучаемые методы лечения были безопасными, с небольшим количеством серьезных побочных эффектов, хотя авторы отмечают, что не все РКИ включали данные о побочных эффектах.

Исследование показывает, что электронные сигареты, варениклин и цитизин являются эффективными средствами для отказа от курения. Вдвое больше людей смогли бросить курить, используя одно из этих средств по сравнению с контрольной группой.