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Ученые из Китая объяснили, в чем может быть опасность недосыпания

15 сентября, 2023 пятница
20:17
Наука

Исследования, проведенные учеными из Китая, показывают, что недосыпание вредит мозгу и может повысить риск неврологических заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера

Если вы когда-нибудь плохо спали и на следующий день чувствовали, что ваш мозг работает якобы вхолостую, вы не удивитесь, когда узнаете, что это не просто быстротечное чувство.

Исследования показывают, что недосыпание не просто ухудшает настроение, оно вредит мозгу и может повысить риск неврологических заболеваний, таких как Альцгеймер.

Ученые, исследовавшие это явление, сделали важное открытие, выделив белок, который берет на себя удар, когда мыши не получают достаточно сна.

Авторы исследования использовали мышиную модель индуцированной бессонницы, чтобы подтвердить и расширить предварительные выводы об отрицательном влиянии недосыпания на мозг.

Недостаток сна в конечном итоге привел к снижению уровня белка плейотрофина (PTN), что, в свою очередь, приводит к гибели нейронов в гиппокампе, важном отделе мозга, ответственном за обучение и память.

"Мы обнаружили, что PTN связан с когнитивными нарушениями, вызванными недосыпанием", - пишет команда из Медицинского университета Бинчжоу в Китае в своей статье.

Чтобы оценить влияние недосыпа на когнитивные способности мышей, исследователи протестировали пространственные навыки животных при навигации в лабиринте и их кратковременную память при распознавании нового объекта.

Анализ белков показал, что 164 из них были различно выражены в мозге мышей с бессонницей по сравнению с другими контрольными мышами.

Многие из этих белков имеют связь с возбудителями нейродегенеративных заболеваний, включая болезни Альцгеймера, Паркинсона и Хантингтона в гиппокампе.

  • Специалист по медицине сна и невролог доктор Скотт Кутчер объяснил , что, чтобы чувствовать себя бодрым в течение дня, не стоит каждое утро откладывать сигнал будильника.

Мир
Здоровье
Китай
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