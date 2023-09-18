Ученые из Гарвардского университета обнаружили череп гигантского хищника, жившего до появления динозавров

Об этом сообщает Science Alert .

Динозавры имеют репутацию самых страшных доисторических хищников, но недавно найденный череп проливает свет на устрашающего зверя, царившего за 40 миллионов лет до того, как первые "ужасные ящеры" ступили на землю.

Почти целый окаменевший череп Pampaphoneus biccai в возрасте 265 миллионов лет и размером около 36 см был найден вместе с костями скелета вблизи Сан-Габриэля на юге Бразилии.

"Это животное было страшным с виду, и оно, видимо, вызвало настоящий ужас у всех, кто попадался на его пути", - говорит палеонтолог Гарвардского университета Стефани Пирс.

Пампафонеус относится к ранней терапсидной группе диноцефалов – большой группе преимущественно крупных и страшных наземных животных, процветавших до появления тиранозавра и других представителей этого вида. Не все диноцефалы были плотоядными, но пампафонеус точно был таким.

"Животное имело большие, острые клыки, приспособленные для захвата добычи, - рассказывает Фелипе Пинейро, палеонтолог из Федерального университета Пампы в Бразилии.

"Его зубной ряд и архитектура черепа свидетельствуют о том, что его укус был достаточно сильным, чтобы пережевывать кости, как у современных гиен".

Пампафонеус, безусловно, не являлся легкой добычей. Эти животные выглядели грозно: их рост достигал 3 метров, а максимальный вес челюсти достигал 400 килограммов. Их черепа были толстостенными, как у многих динозавров, что дало им соответствующее название, которое с греческого переводится как "ужасающая голова".

Новая информация, полученная в результате анализа этого черепа, приводит исследователей к мнению, что в настоящее время неидентифицированная челюстная кость принадлежит еще большей, худшей версии Pampaphoneus biccai. Команда говорит, что для подтверждения гипотезы требуется больше окаменелостей, но это может означать, что ужасная голова, которую они только что изучили, даже не принадлежит взрослой особи.

"Это открытие имеет ключевое значение для понимания структуры наземных экосистем накануне величайшего массового вымирания всех времен", - говорит Пирс. "Поразительная находка, демонстрирующая глобальную важность ископаемых останков Бразилии".