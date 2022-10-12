Ученые из Австралии создали "минимозг" и научили его играть в видеоигру
Австралийские ученые первыми в мире вырастили "минимозг", который научился играть в популярную в 70-е годы игру "Pong"
Об этом сообщает издание The Age.
Команда ученых биотехнологического стартапа Cortical Labs утверждает, что выращенные клетки мозга проявляют признаки ума, но не сознания. "Минимозг" примитивен, в нем меньше нейронов, чем в мозгу шмеля, и он чаще промахивается по мячу в игре, чем отбивает, но ученые уверены, что это может стать прорывом в создании искусственного интеллекта.
В рамках исследования ученые вырастили клетки человеческого мозга, поместили их к электродам и подсоединили к игре "Pong". Клетки искусственного мозга посылали импульсы в нейроны, а электроды записывали эти сигналы и перемещали ракетку для пинг-понга в игре. Если мяч удавалось отбить, "минимозг" получал сильный электрический сигнал, если нет – то слабый.
Через 5 минут "минимозг" научился играть в игру.
Ведущий специалист исследования доктор Бретт Каган заявляет, что сегодня искусственный интеллект лишь вдохновляется человеческим мозгом, вместо того чтобы брать его за основу.
"Зачем нам имитировать то, что мы можем использовать?" - описывает изобретение Каган.
В дальнейшем команда учёных планирует изучить влияние алкоголя на выращенные клетки.
"Споите клетки и посмотрите, станут ли они играть хуже", - комментирует будущие планы доктор Каган.
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