Об этом пишет ScienceAlert.

Отмечается, что Джо Кэмерон - 75-летняя шотландка, совершенно не чувствующая боли даже во время серьезных операций или родов.

Это заболевание называют "врожденным обезболиванием" и оно есть только у нескольких людей в мире. Ученые из Университетского колледжа Лондона (UCL) сейчас изучают гены Кэмерон, чтобы понять, как "отключить" боль у людей с хроническими заболеваниями.

"Поняв, что именно происходит на молекулярном уровне, мы начнем понимать особенности ее биологии, и это открывает возможности для создания лекарства, которое может иметь далеко идущие положительные последствия для пациентов", - комментирует генетик UCL Джеймс Кокс.

Заболевание Кэмерон вызвано редкой вариацией гена FAAH-OUT, которую в 2019 году обнаружил Кокс вместе с коллегами из UCL.

Кроме того, FAAH-OUT играет ключевую роль в модулировании другого гена, который называется FAAH. Этот ген иногда называют "геном счастья" или "геном забывчивости", поскольку он имеет тенденцию делать людей менее тревожными и более рассеянными.

Кроме боли, из-за мутации гена FAAH-OUT, Кэмерон не чувствует и так называемых "всплесков адреналина" в опасных ситуациях.

"Кроме молекулярной основы безболезненности, эти исследования обнаружили молекулярные пути, влияющие на заживление ран и настроение, и все это зависит от мутации FAAH-OUT. Наша обязанность как ученых исследовать его, и я думаю, что эти выводы будут иметь важное значение для таких отраслей исследований, как заживление ран, депрессия и т.д.", - отмечают ученые.