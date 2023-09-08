Ученые исследовали взаимосвязь глаз с восприятием информации на слух

Об этом сообщает ScienceAlert , ссылаясь на данные исследования, опубликованного в журнале Journal of Neuroscience .

Группа ученых из Торонто и Исследовательского института Ротмана в Канаде обнаружила, что люди во время внимательного прослушивания почти не двигают глазами и имеют прикованный взгляд.

А люди с ухудшающимся слухом сосредотачивают взгляд даже при прослушивании человеческого голоса средней громкости.

Исследование включало в себя три эксперимента, во время которых молодые люди, считавшие свой слух здоровым, слушали звуки комфортной громкости, опираясь подбородком на выступ перед экраном компьютера. Во время испытаний ученые фиксировали их зрачки и глаза.

В первом эксперименте 26 участникам воспроизводили звуки речи вперемежку с нелепым лепетом, после чего участники проходили быстрый тест на понимание на слух.

При записи человеческой речи экран перед участниками был либо пуст, либо показывал фиксированный квадрат. Исследователи заметили, что движения глаз уменьшились в сложных условиях прослушивания, что было связано с попыткой лучше понять услышанное.

Во втором эксперименте 22 участника прослушивали записанные списки коротких предложений, наблюдая за точкой, случайным образом двигавшейся по экрану перед ними. После этого снова был проведен тест на понимание на слух. Результаты еще раз показали, что движения глаз уменьшаются, когда труднее слышать речь.

Последний эксперимент проводился среди 23 участников, каждый из которых прослушал по две 10-минутные истории из подкаста The Moth.

Одна из историй была зашифрована, поэтому ее сцены рассказывали не по порядку. Другая рассказывалась по порядку, но была замаскирована прерывающимся звуком человеческого лепета. Этот прерывающий звук изменялся по громкости, чтобы облегчить или усложнить прослушивание истории.

На экране перед участниками было показано шестнадцать точек, произвольно двигавшихся во время рассказов. Затем последовал тест на понимание.

Во время зашифрованной истории глаза слушателей двигались больше, чем во время прослушивания неповрежденной истории. Это согласуется с гипотезой о том, что люди не прилагают когнитивных усилий, слушая непонятную историю.

Но поскольку неизменная история была замаскирована на человеческом языке – как будто попытка услышать разговор в людном ресторане, – участникам пришлось приложить дополнительные усилия, чтобы услышать, о чем идет речь.

В более простом сценарии, где фоновый шум был тише, глаза участников двигались больше. Но когда задача усложнилась, они остались неизменными.

Во всех трех экспериментах расширение или сужение зрачков участника мало говорило о его понимании на слух. Более того, то, что было показано на экране перед участниками, мало повлияло на то, насколько интенсивно двигались глаза.

Результаты показывают, что движения глаз могут содержать подсказки относительно того, насколько человек старается слушать.

Конечно, напряженное слушание не всегда связано с потерей слуха, но это может быть одним из первых признаков того, что человеку трудно, что в перспективе может помочь с выявлением болезни на ранней стадии.