Ученые исследовали, какие ночные кошмары мучают людей чаще всего

Об этом пишет Business Insider .

Михаэль Шредль, руководитель лаборатории сна в Центральном институте психического здоровья в Мангейме в Германии, проанализировал более 1200 кошмаров, которые приснились участникам исследования в последний раз. Он составил классификацию этих снов по темам, определив 10 самых распространенных сюжетов.

10. Заражение

Люди, часто испытывавшие незащищенность или опасность в доме, видели кошмары об инвазии, то есть проникновении паразитов и заражении организма человека. У них проявлялся страх перед болезнями, грязью, паразитами или чем-либо, что человек ассоциирует с паразитами сказал Шредль.

9. Постороннее присутствие

Чувство подозрения, что поблизости есть: это может быть призрак, демон или инопланетянин или даже обычный человек, который хочет вам повредить.

Клиника Кливленда определила, что такие галлюцинации во сне часто мучают людей, страдающих сонным параличом. Это тревожное расстройство сна возникает, когда части мозга, отвечающие за сон, и части, отвечающие за пробуждение, дают сбой в совместной работе и начинают работать вместе. Люди в состоянии сонного паралича говорят, что в тот момент над ними кто-то стоит и не дает пошевелиться.

Чаще всего в такие моменты человеческий мозг использует известные человеку негативные образы персонажей ужасов, сказок и легенд.

8. Катастрофа

Сны о пожарах, наводнениях, угараганах, цунами и т.п. обнаружили в примерно 4,5% снах, которые исследовал Шредл.

Это может свидетельствовать об общих опасениях будущего, это зависит от того, воспринимаете ли вы изменения в вашей жизни как положительные или отрицательные.

Или, если вы пережили стихийную беду, ваш мозг может пытаться тренироваться во сне, чтобы проработать свою травму и знать порядок действий для спасения в следующий раз.

7. Тревога по неизвестности

Сны о тревоге, когда присутствует чувство, что вы что-то забыли, но не знаете что, когда должны были что-то сделать, но не знаете что и т.д. – это постоянное чувство тревоги и страха, которые создает мозг сам.

Люди, участвовавшие в исследовании Шредла, рассказывали, что испытывали во время кошмара, будто они знали, что что-то не так, но они не знали, что, и от этого им было еще неудобнее.

Такие сны являются скорее аналогией к тому, что человек испытывает в жизни, ведь многие переживают такую же тревогу и неопределенность наяву.

6. Конфликты

В этих сюжетах сновидец может вступать в словесные конфликты или даже драки с оппонентами во сне.

Такие сны могут являться символом социальной тревоги, которую вы чувствуете в личных отношениях. Возможно, человек боится необходимого разговора или прорабатывает уже состоявшийся конфликт.

5. Болезнь и смерть

Беспокойства, связанные со здоровьем и смертью были обнаружены в 11,6% снах.

Люди наблюдали, как они или близкий человек страдает болезнью или умирает.

Эти сны могут означать многое в зависимости от того, через что человек проходит лично.

Они могут быть символом всеобщего страха перед болезнью и смертью или чувством потери контроля над своим личным благополучием. Это также может быть способом пережить горе утраты близкого человека.

4. Преследование

Шредл объясняет, как основные сюжеты сна о преследовании могут рассказать вам, чего вы боитесь в реальной жизни, чего пытаетесь избежать и что чувствуете с приближением этого.

"Переживание страха и бегство от того, что его вызывает – это поведение избегания", - сказал Шредль.

3. Несчастные случаи

Эта широкая категория снов включает в себя такие темы, как падение с высоты, аварии автомобиля, утопление и т.д. Ученый нашел эту тему в 15% снов.

Оказалось, что мужчины видят такие сны в два раза чаще женщин.

Значение снов может быть буквальным, то есть указывать на страх высоты, аварии или глубины. Но они также могут означать чувство потери контроля, страх смерти или беспомощность, сказал Шредль.

Следовательно, такие сны о несчастных случаях могут быть способом нашего мозга драматически выразить то, что мы чувствуем относительно собственной смертности, способностей или здоровья.

2. Физическая агрессия

В этих сценариях людям снится, что они испытывают физическое насилие. Это могут быть сни на основе пережитых травм или попытки мозга отразить социальную тревогу, буквальный страх перед насилием или беспокойство относительно уязвимости к критике других людей.

1. Неудача

Категория снов о неудачах и беспомощности в исследовании Шредля занимает 18% от всех случаев.

Сюда входит очень стереотипный сон о неудаче на экзамене, который составил 3% всех кошмаров, указанных в исследовании. Это сны о неудачах в достижении цели, опоздании, потерях или жизненных ошибках и т.д.

Сны об экзаменах могут означать, что неуверенность в своей способности работать на работе или дома, сказал Шредль. Неуверенность в собственных способностях или в том, как другие люди думают о вашей производительности, вызывают сны этой категории.

Михаэль Шредель говорит, что распространенные кошмары связаны с проблемами, с которыми сталкивается почти каждый человек наяву, поэтому в темах таких кошмаров заложены ощущения, которые мозг пытается выразить после пережитого опыта. Понимание и анализ этих снов может определить, с какими эмоциями вы встречаетесь в своем подсознании.