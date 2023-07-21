Ученые ESA впервые попытаются управлять вернуть спутник на Землю

Об этом информирует Space .

"То, что мы делаем, уникально. Вы не найдете примеров подобного истории космических полетов. Насколько нам известно, это впервые, когда мы сделаем подобный управляемый повторный вход в атмосферу", - рассказал глава отдела космического мусора ESA Хольгер Крег.

Спутник Aeolus был запущен 23 августа 2018 года по космодрому Куру во Французской Гвиане. В течение пяти лет он успешно выполнял свою миссию, предоставляя данные метеорологическим центрам Европы и значительно улучшая глобальные прогнозы погоды. Он стал одним из самых эффективных метеорологических спутников, когда-либо запущенных на орбиту.

В июле 2023 года спутник был выключен, и с тех пор он постепенно падает на Землю, ускоряясь, что позволяет провести управляемый возврат в атмосферу.

В понедельник, 24 июля, начнется операция по возвращению Aeolus. По сей день спутник должен опуститься до 280 км над Землей. Первоначальные маневры снизят до 250 км, чтобы вывести его на эллиптическую орбиту вокруг планеты. Затем последует еще один этап маневров, который снизит Aeolus до 150 км. Последний маневр совершат в пятницу, 28 июля, спустив аппарат до 100 км над Землей. В течение пяти часов после этого последнего маневра произойдет возвращение Aeolus в атмосферу.

Сообщается, что спутник должен упасть в Атлантический океан. Как ожидается, только 20% спутника переживет прохождение атмосферы, а 80% сгорит в ней. Остатки так и останутся в океане, доставать их на поверхность не планируется.

Зачем возвращать Aeolus

Разработка таких маневров входа в атмосферу жизненно важна из-за постепенной "перегрузки" пространства, непосредственно окружающего Землю.

"Сейчас у нас есть 10 тыс. космических аппаратов в космосе, из которых 2000 не работают. С точки зрения массы мы говорим об 11 тыс. тонн", - добавил Крег.

Крэйг отметил, что примерно 100 тонн космического мусора ежегодно падает на Землю, а большие объекты возвращаются в атмосферу Земли около раза в неделю. Он отметил, что количество космического мусора растет, и хотя обломки с орбиты еще не нанесли ущерб имуществу или людям, такое нельзя полностью исключить. Управляемый возврат Aeolus на Землю должен стать основой для будущих аппаратов с возможностью управляемого возвращения.