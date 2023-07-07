Ученые доказали, что обычный препарат от давления продлевает продолжительность жизни и замедляет старение у животных
Ученые из Ливерпульского университета и Гарвардской медицинской школы обнаружили, что препарат рилменидин может замедлить старение и увеличить у животных продолжительность жизни
Об этом информирует ScienceAlert .
Это объясняется тем, что на клеточном уровне действие вещества вызывает эффект, подобный здоровому питанию с ограничением калорий. Исследование на червях вида Caenorhabditis elegans показало улучшение клеточных показателей и более активное восстановление клеток почек и печени.
"Впервые мы смогли показать на животных, что рилменидин может увеличить продолжительность жизни. Сейчас мы стремимся изучить, может ли у рилменидина иметь другие клинические применения", - сказал молекулярный биогеронтолог Жоао Педро Магаляйнш из Бирмингемского университета в Великобритании.
Ученые считают результаты своей работы важными, поскольку нашли препарат, заменяющий низкокалорийные диеты.
Следующим этапом исследования станет эксперимент на клетках людей, а также детальное изучение его эффектов перед рекомендацией как антивозрастной терапии.
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