Об этом информирует ScienceAlert .

Это объясняется тем, что на клеточном уровне действие вещества вызывает эффект, подобный здоровому питанию с ограничением калорий. Исследование на червях вида Caenorhabditis elegans показало улучшение клеточных показателей и более активное восстановление клеток почек и печени.

"Впервые мы смогли показать на животных, что рилменидин может увеличить продолжительность жизни. Сейчас мы стремимся изучить, может ли у рилменидина иметь другие клинические применения", - сказал молекулярный биогеронтолог Жоао Педро Магаляйнш из Бирмингемского университета в Великобритании.

Ученые считают результаты своей работы важными, поскольку нашли препарат, заменяющий низкокалорийные диеты.

Следующим этапом исследования станет эксперимент на клетках людей, а также детальное изучение его эффектов перед рекомендацией как антивозрастной терапии.