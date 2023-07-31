Об этом сообщило издание Science alert.

Стало известно, что исследователи из Университета Раша и Научно-исследовательского института Симмарон в США обнаружили, что добавка для наращивания мышечной массы помогает сохранить здоровыми участки мозга, отвечающие за обучение и память, а также уменьшает накопление бляшек в мозге мышей. что напоминают симптомы человеческой болезни Альцгеймера.

Накопление "бляшек" в мозге типично для людей с болезнью Альцгеймера. Хотя еще не известно, что именно вызывает болезнь, считается, что эти "бляшки" – скопление белков амилоида бета и тау – являются ключевым фактором, приводящим к отмиранию нейронов.

Хотя в этом исследовании участвовали мыши, команда ученых надеется, что HMB может быть перепрофилирован для борьбы с деменцией, такой как болезнь Альцгеймера, у людей. Добавляется, что хорошая новость заключается в том, что HMB уже считается безопасным для использования для увеличения мышечной массы даже в долгосрочной перспективе.

"Это может быть одним из самых безопасных и простых подходов к остановке прогрессирования болезни и защиты памяти у пациентов с болезнью Альцгеймера", – говорит нейробиолог Калипада Пахан из Университета Раша.

Добавляется также, что тщательный анализ показал, что добавка HMB взаимодействует с альфа-рецептором, активированным пролифератором пероксисом (PPARα), приемником сигналов в мозге, который помогает метаболизировать жирные кислоты - отсюда ее успех в наращивании мышечной массы.

Предыдущие исследования выявили важность семейства белков, известных как нейротрофические факторы в поддержании правильного функционирования нейронов. Уровень этих белков ниже у людей с болезнью Альцгеймера, но HMB, похоже, пополняет их запас.

"Наше исследование показало, что после перорального употребления HMB попадает в мозг, увеличивая количество этих полезных белков, восстанавливая нейронные связи и улучшая память и обучаемость у мышей с патологией, похожей на болезнь Альцгеймера, такой как бляшки и спутанность" , – говорит Пахан.

Несмотря на то, что ученые продолжают достигать прогресса в понимании того, как работает болезнь Альцгеймера и как мы можем с ней бороться, она остается неизлечимой болезнью, от которой страдают миллионы пожилых людей по всему миру.