Ученые доказали, что добавка для бодибилдинга предотвращает развитие деменции у мышей
Поскольку ученые продолжают искать ключи до того, как можно предотвратить и вылечить деменцию, они обнаружили, что добавка для бодибилдинга "бета-гидрокси-бета-метилбутират" (или HMB) защищает от снижения когнитивных функций у мышей
Об этом сообщило издание Science alert.
Стало известно, что исследователи из Университета Раша и Научно-исследовательского института Симмарон в США обнаружили, что добавка для наращивания мышечной массы помогает сохранить здоровыми участки мозга, отвечающие за обучение и память, а также уменьшает накопление бляшек в мозге мышей. что напоминают симптомы человеческой болезни Альцгеймера.
Накопление "бляшек" в мозге типично для людей с болезнью Альцгеймера. Хотя еще не известно, что именно вызывает болезнь, считается, что эти "бляшки" – скопление белков амилоида бета и тау – являются ключевым фактором, приводящим к отмиранию нейронов.
Хотя в этом исследовании участвовали мыши, команда ученых надеется, что HMB может быть перепрофилирован для борьбы с деменцией, такой как болезнь Альцгеймера, у людей. Добавляется, что хорошая новость заключается в том, что HMB уже считается безопасным для использования для увеличения мышечной массы даже в долгосрочной перспективе.
"Это может быть одним из самых безопасных и простых подходов к остановке прогрессирования болезни и защиты памяти у пациентов с болезнью Альцгеймера", – говорит нейробиолог Калипада Пахан из Университета Раша.
Добавляется также, что тщательный анализ показал, что добавка HMB взаимодействует с альфа-рецептором, активированным пролифератором пероксисом (PPARα), приемником сигналов в мозге, который помогает метаболизировать жирные кислоты - отсюда ее успех в наращивании мышечной массы.
Предыдущие исследования выявили важность семейства белков, известных как нейротрофические факторы в поддержании правильного функционирования нейронов. Уровень этих белков ниже у людей с болезнью Альцгеймера, но HMB, похоже, пополняет их запас.
"Наше исследование показало, что после перорального употребления HMB попадает в мозг, увеличивая количество этих полезных белков, восстанавливая нейронные связи и улучшая память и обучаемость у мышей с патологией, похожей на болезнь Альцгеймера, такой как бляшки и спутанность" , – говорит Пахан.
Несмотря на то, что ученые продолжают достигать прогресса в понимании того, как работает болезнь Альцгеймера и как мы можем с ней бороться, она остается неизлечимой болезнью, от которой страдают миллионы пожилых людей по всему миру.
- 14 июля сообщалось, что около 3,9 миллиона человек в мире в возрасте 30-64 лет живут с началом болезни Альцгеймера – формой деменции, при которой симптомы появляются в возрасте до 65 лет.
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