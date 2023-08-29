Ученые будут использовать ChatGPT: Минцифры запускает образовательный сериал в Дии
Минцифры создало бесплатный образовательный сериал для платформы Дія. Освіта, который поможет овладеть искусственным интеллектом ChatGPT и научит правильно использовать его
Об этом сообщает портал Дія.Освіта.
В новом образовательном сериале "ChatGPT для повышения собственной эффективности" говорится о лайфхаках и нюансах взаимодействия с ChatGPT, которые помогут повысить уровень эффективности работы и собственного взаимодействия с искусственным интеллектом.
Сериал состоит из 7 серий и финального теста, после прохождения которого можно получить сертификат, который закрепит приобретенные знания и навыки во время обучения.
Ключевыми темами сериала стали:
- Что такое искусственный интеллект и нейросеть;
- Сферы применения искусственного интеллекта на примере ChatGPT;
- Этика и конфиденциальность при работе с ChatGPT;
- ChatGPT для обучения;
- Возможности ChatGPT при работе с текстами.
Спикером сериала стал Тимофей Милованов, президент Киевской школы экономики, PhD по экономике, ранее преподаватель в Боннском, Пенсильванском и Питтсбургском университетах, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
Просмотреть образовательный сериал можно по ссылке .
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Министерство цифровой трансформации создало образовательно-грантовую программу "Міцність", направленную на поддержку пострадавшего от полномасштабной войны бизнеса из Харьковской, Днепропетровской и Одесской областей.
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