Ученые будут использовать ChatGPT: Минцифры запускает образовательный сериал в Дии

Об этом сообщает портал Дія.Освіта.

В новом образовательном сериале "ChatGPT для повышения собственной эффективности" говорится о лайфхаках и нюансах взаимодействия с ChatGPT, которые помогут повысить уровень эффективности работы и собственного взаимодействия с искусственным интеллектом.

Сериал состоит из 7 серий и финального теста, после прохождения которого можно получить сертификат, который закрепит приобретенные знания и навыки во время обучения.

Ключевыми темами сериала стали:

Что такое искусственный интеллект и нейросеть;

Сферы применения искусственного интеллекта на примере ChatGPT;

Этика и конфиденциальность при работе с ChatGPT;

ChatGPT для обучения;

Возможности ChatGPT при работе с текстами.

Спикером сериала стал Тимофей Милованов, президент Киевской школы экономики, PhD по экономике, ранее преподаватель в Боннском, Пенсильванском и Питтсбургском университетах, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Просмотреть образовательный сериал можно по ссылке .