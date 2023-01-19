Учениями в Беларуси РФ демонстрирует присутствие у границы Украины, а ВСУ отразили атаки в районах 14 городов и сел - Генштаб
Украинские воины продолжают уничтожать врага и отразили атаки в районах 14 населенных пунктов, в том числе в Соледаре и Бахмуте. Однако вражеские войска обстреливают Украину по разным направлениям и демонстративно проводят обучение в Беларуси
Об этом в утренней сводке 19 января сообщил Генштаб ВСУ.
За прошедшие сутки, 18 января, подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, Верхнекаменское, Соледар, Соль, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Александро-Шультино, Курдюмовка, Водяное, Марьинка, Победа и Прасковьевка Донецкой области.
ВСУ поразили 3 пункта управления и 18 районов скопления оккупантов
Наша авиация за прошедшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения противника и 3 - по позициям зенитно-ракетных комплексов оккупантов.
Также сбиты вражеский вертолет Ка-52 и БПЛА "Мерлин-ВР".
А подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 3 пункта управления, 5 районов сосредоточения оккупантов, 1 склад боеприпасов и 2 других важных объекта врага.
Россия нанесла 25 авиаударов и совершила более 85 обстрелов из РСЗО по Украине
В течение суток противник нанес 25 авиационных ударов и совершил более 85 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Угроза нанесения авиационных и ракетных ударов Российской Федерацией по гражданским объектам остается высокой на всей территории Украины.
Учениями в Беларуси россияне демонстрируют присутствие у украинской границы
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается постоянной.
В приграничных с Украиной районах наступательных группировок противника не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь продолжают выполнять задачи. Таким образом противник демонстрирует свое присутствие вблизи государственной границы.
Совершил минометные и артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Бучки Черниговской области; Поповка – Сумской; Бударки, Землянки, Гатище, Зеленое, Волчанск, Терново, Красное, Каменка, Чугуновка, Новомлинск и Двуречная Харьковская область.
Вражеские войска обстреливают Украину из разных видов вооружения
На Купянском направлении противник обстрелял районы Куриловки, Петропавловки, Кисловки, Ивановки, Крахмального, Синковки, Берестового и Табаевки Харьковской области, а также Стельмаховки в Луганской области.
На Лиманском направлении враг обстрелял позиции Сил обороны возле Дружелюбовки Харьковщины и Новоегоровки, Невского, Краснопоповки и Дибровы Луганской области.
На Бахмутском направлении огневого поражения вражеской артиллерии потерпели районы 22 населенных пункта. Среди них – Верхнекаменское, Белогоровка, Веселое, Майорск, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка и Дружба.
На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Водяное, Невельское, Первомайское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
На Новопавловском направлении противник снова обстреливал Большую Новоселку, Золотую Ниву и Угледар Донецкой области.
На Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали 24 населенных пункта, в частности, Времовка и Новополь на Донетчине и Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Щербаки, Степное, Каменское и Плавные Запорожской области.
На Херсонском направлении оккупанты не прекращают террор гражданского населения. В частности, обстрелам из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии подверглись районы более 20 населенных пунктов. Среди них - Антоновка, Берегово, Веселое, Качкаровка, Янтарное и Херсон. Пострадали мирные граждане.
- Ранее украинские защитники "демобилизовали" бывшего российского хоккеиста Александра Подставкина.
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