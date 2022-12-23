Учения украинских военных на ЗРК Patriot начнутся "очень скоро" и будут продолжаться "несколько месяцев", - CNN
Обучение украинских военных на американских зенитных ракетных комплексах Patriot должно начаться "очень скоро" и будет продолжаться "несколько месяцев"
Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Пентагона, передает CNN.
"На сегодняшний день США научили примерно 3100 украинских военнослужащих на разных системах, а обучение на недавно анонсированных ракетных системах Patriot должно начаться "очень скоро", - пишет издание.
СМИ отмечает, что пока неизвестно, когда начнется обучение, но очевидно, что оно продлится "несколько месяцев".
По словам Пентагона, система Patriot стоит от 450 до 550 миллионов долларов в зависимости от конфигурации платформы. Каждая ракета стоит около 4 миллионов долларов.
"США также в скором времени начнут расширенную программу подготовки украинских сил, включая совместные маневры и общевоенные учения. Эта программа позволит ежемесячно обучать около 500 солдат для более масштабных боевых операций", - подчеркнули журналисты.
- 21 декабря США объявили о решении передать Украине ЗРК Patriot . Известно, что система противовоздушной обороны Patriot способна сбивать крылатые ракеты, баллистические ракеты малого радиуса действия и самолеты на более высокой высоте, чем ранее предоставленные Украине системы противовоздушной обороны.
- В Воздушных силах заявили, что ВСУ смогут овладеть Patriot через несколько месяцев.
- По данным СМИ, учения могут проходить на базе Форт-Силли, штат Оклахома, США.
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