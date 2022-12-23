Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Пентагона, передает CNN.

"На сегодняшний день США научили примерно 3100 украинских военнослужащих на разных системах, а обучение на недавно анонсированных ракетных системах Patriot должно начаться "очень скоро", - пишет издание.

СМИ отмечает, что пока неизвестно, когда начнется обучение, но очевидно, что оно продлится "несколько месяцев".

По словам Пентагона, система Patriot стоит от 450 до 550 миллионов долларов в зависимости от конфигурации платформы. Каждая ракета стоит около 4 миллионов долларов.

"США также в скором времени начнут расширенную программу подготовки украинских сил, включая совместные маневры и общевоенные учения. Эта программа позволит ежемесячно обучать около 500 солдат для более масштабных боевых операций", - подчеркнули журналисты.

21 декабря США объявили о решении передать Украине ЗРК Patriot . Известно, что система противовоздушной обороны Patriot способна сбивать крылатые ракеты, баллистические ракеты малого радиуса действия и самолеты на более высокой высоте, чем ранее предоставленные Украине системы противовоздушной обороны.

В Воздушных силах заявили, что ВСУ смогут овладеть Patriot через несколько месяцев.

По данным СМИ, учения могут проходить на базе Форт-Силли, штат Оклахома, США.

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