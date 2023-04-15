Об этом сообщает Институт изучения войны.

14 апреля минобороны РФ сообщило, что российские военные привели в высшую степень боевой готовности Тихоокеанский военно-морской флот в рамках внезапной проверки.

"Проверки боеготовности российского Тихоокеанского флота, вероятно, призваны дать сигнал Китаю, что Россия поддерживает китайские цели безопасности в Тихом океане и что Россия остается равноправным военным партнером, который может действовать как тихоокеанское государство несмотря на деградацию российской военной мощи в Украине", - полагают эксперты.

Отмечается, что такой сигнал Кремль посылает Китаю перед визитом министра обороны КНР Ли Шанфу в Москву 16-18 апреля. Ожидается, что Ли встретится с главой минобороны РФ Шойгу, чтобы обсудить двустороннее оборонное сотрудничество, а также региональную и глобальную безопасность.

Также добавляется, что 14 апреля глава МИД Китая Цинь Ган заявил, что Пекин не будет продавать оружие России и регулировать экспорт в РФ товаров, имеющих двойное назначение.

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В ISW, в частности, отмечают, что такие заявления являются частью попыток Китая на словах приуменьшить свою поддержку России и продемонстрировать, что существуют пределы "безграничного" партнерства, о котором заявляют РФ и Китай.

Кроме этого, по мнению экспертов, Путин не смог обеспечить неограниченное двустороннее партнерство с Китаем, на которое, вероятно, он надеялся, когда лидер Китая Си Цзиньпин посещал Москву с 20 по 22 марта.

Отмечается также, что РФ, вероятно, намерена использовать проверки боеготовности Тихоокеанского флота, чтобы попытаться сдержать дальнейшую поддержку Японией Украины в преддверии встречи G7 19-21 мая, говорится в отчете. Однако в ISW полагают, что российские военные сейчас не в состоянии угрожать Японии.