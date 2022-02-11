Учения терробороны и резервистов могут начать в марте, - глава ВСУ Залужный

Об этом сообщает пресс- служба ОП.



Залужный отметил, что система управления терробороной состоит из командования, 4-х региональных управлений, 29 бригад и 150 батальонов, а также добровольческих формирований территориальных общин.



"Цель всего этого - чтобы сопротивление было в каждом городе, каждом селе, на каждой улице и в каждом доме", - сказал он.



Главнокомандующий ВСУ заявил, что в каждом батальоне терробороны должно быть помещение для хранения оружия, боеприпасов, а также имущества, тайных документов и помещения для работы финансово-экономической части.



По его словам, батальоны терробороны в 13 приграничных областях укомплектованы не менее чем на 70%, к концу марта этот показатель будет доведен до 90%. У ВСУ есть цель на конец марта иметь не менее 70% резервистов, которые будут проходить службу.



"Нас интересует полтора-два млн достаточно мотивированных граждан, желающих защитить свой дом, семью, страну, которых мы должны подготовить", - добавил Залужный.



Он отметил, что при достижении необходимых условий в марте могут начаться массовые военной подготовки с резервистами и военнообязанными сил терробороны.

Напомним, начальник штаба Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины полковник Сергей Собко сообщил , что кроме периодического годового учебного собрания для резервистов планируют запустить еженедельную подготовку на добровольной основе.