Учения терробороны и резервистов могут начать в марте, - глава ВСУ Залужный
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что военной подготовки резервистов и терробороны, при достижении необходимых условий, могут начать в марте
Об этом сообщает пресс- служба ОП.
Залужный отметил, что система управления терробороной состоит из командования, 4-х региональных управлений, 29 бригад и 150 батальонов, а также добровольческих формирований территориальных общин.
"Цель всего этого - чтобы сопротивление было в каждом городе, каждом селе, на каждой улице и в каждом доме", - сказал он.
Главнокомандующий ВСУ заявил, что в каждом батальоне терробороны должно быть помещение для хранения оружия, боеприпасов, а также имущества, тайных документов и помещения для работы финансово-экономической части.
По его словам, батальоны терробороны в 13 приграничных областях укомплектованы не менее чем на 70%, к концу марта этот показатель будет доведен до 90%. У ВСУ есть цель на конец марта иметь не менее 70% резервистов, которые будут проходить службу.
"Нас интересует полтора-два млн достаточно мотивированных граждан, желающих защитить свой дом, семью, страну, которых мы должны подготовить", - добавил Залужный.
Он отметил, что при достижении необходимых условий в марте могут начаться массовые военной подготовки с резервистами и военнообязанными сил терробороны.
- Напомним, начальник штаба Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины полковник Сергей Собко сообщил , что кроме периодического годового учебного собрания для резервистов планируют запустить еженедельную подготовку на добровольной основе.
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