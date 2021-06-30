Учения Sea Breeze США опровергают информацию о движении своего эсминца в направлении оккупированного Крыма
Американский ракетный эсминец USS Ross находится в порту Одессы
Об этом сообщает пресс-служба ВМС США в Twitter.
Накануне в интернете появилась информация о том, что эсминец якобы начал движение в Крым.
"Несмотря на недавние сообщения, эсминец USS Ross находился и в обозримом будущем будет располагаться в порту Одессы, Украины, для поддержки учений Sea Breeze", - говорится в сообщении.Представитель Пентагона Джон Кирби заявил , что учения Sea Breeze-2021 не имеют целью провокаций.
"Военно-морские учения в международных водах не имеют ничего провокационного", - сказал Кирби.
По его словам, эти учения продолжают поддерживать безопасность и стабильность благодаря взаимодействию с союзниками и партнерами по НАТО в Черноморском регионе.
Спикер добавил, что на этой неделе маневры будут направлены на интеграцию сил, а также проверку возможностей участников.
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