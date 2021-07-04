Учения Sea Breeze 2021 являются сигналом, что Украина не останется наедине с российской агрессией, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военные учения Sea Breeze 2021 являются сигналом, что Украина не остается наедине с российской агрессией
Об этом он заявил во время рабочей поездки в Одесскую область, сообщает официальный сайт президента Украины .
В частности, Зеленский посетил эсминец "Росс" Военно-Морских Сил США, который участвует в международных военно-морских учениях Sea Breeze 2021, и пообщался на борту с командующим 6-го флота ВМС США вице-адмиралом Юджином Блэком.
Президент убежден, что самые масштабные за всю историю учения Sea Breeze в этом году являются сигналом того, что Украина не остается наедине с российской агрессией.
Юджин Блэк отметил, что во время учений отрабатывается много элементов для достижения совместимости, что очень важно для взаимодействия украинских и американских военных на суше, на море и в воздухе.
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Учения Sea Breeze 2021 продлятся с 28 июня по 10 июля . Их главная цель - повысить совместимость подразделений ВМС Украины и США, а также государств - партнеров НАТО во время выполнения совместных задач по обеспечению морской безопасности, мира и стабильности в Черноморском регионе.
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