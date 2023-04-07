Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" со ссылкой на график проведения учений на белорусских полигонах.

Для некоторых военных 8–9 апреля будут выходными, а другие, где сконцентрированы россияне, продолжают работать без отдыха: "Осиповичский", "Доманово", "Лепельский" и "Обуз-Лиснивский".

В целом, обучение на белорусских полигонах с 10 апреля продолжено на полигоне:

"Борисовский" 227 общевойсковой в Борисовском районе - до 15 апреля

"Гожский" подразделений 6-й механизированной бригады в Гродненском районе - до 17 апреля

"Брестский" 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады в Брестском районе – до 15 апреля

"Осиповичский" 51-й артиллерийской бригады в Осиповичском районе – до 16 апреля

"Неман" 212-й авиационный в Новогрудском районе - до 14 апреля

"Обуз-Лиснивский" 230 общевойсковой в Барановичском районе - до 17 апреля

"Доманова" 174 учебный военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны в Ивацевичском районе – до 16 апреля

"Лепельский" 19-й отдельной механизированной бригады в Лепельском районе – до 16 апреля

"Это очередное продолжение учений на неделю на белорусских полигонах, которые непрерывно идут с 29 апреля 2022 года. Общее количество продолжений составило 50 недель. ВС РБ улучшают навыки, становятся более подготовленными к обороне, но по-прежнему они не готовы к наступательным действиям из-за отсутствия реального боевого опыта", – комментирует ведомство.