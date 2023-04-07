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Учения российской и белорусской армий длятся 50 недель и продлены еще на 10 дней, - Гаюн

7 апреля, 2023 пятница
09:51
война с Россией

На белорусских полигонах уже 50 недель продолжаются учения вооруженных сил России и Беларуси, теперь занятия продлили по меньшей мере до 17 апреля

Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" со ссылкой на график проведения учений на белорусских полигонах.

Для некоторых военных 8–9 апреля будут выходными, а другие, где сконцентрированы россияне, продолжают работать без отдыха: "Осиповичский", "Доманово", "Лепельский" и "Обуз-Лиснивский".

В целом, обучение на белорусских полигонах с 10 апреля продолжено на полигоне:

  • "Борисовский" 227 общевойсковой в Борисовском районе - до 15 апреля
  • "Гожский" подразделений 6-й механизированной бригады в Гродненском районе - до 17 апреля
  • "Брестский" 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады в Брестском районе – до 15 апреля
  • "Осиповичский" 51-й артиллерийской бригады в Осиповичском районе – до 16 апреля
  • "Неман" 212-й авиационный в Новогрудском районе - до 14 апреля
  • "Обуз-Лиснивский" 230 общевойсковой в Барановичском районе - до 17 апреля
  • "Доманова" 174 учебный военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны в Ивацевичском районе – до 16 апреля
  • "Лепельский" 19-й отдельной механизированной бригады в Лепельском районе – до 16 апреля

"Это очередное продолжение учений на неделю на белорусских полигонах, которые непрерывно идут с 29 апреля 2022 года. Общее количество продолжений составило 50 недель. ВС РБ улучшают навыки, становятся более подготовленными к обороне, но по-прежнему они не готовы к наступательным действиям из-за отсутствия реального боевого опыта", – комментирует ведомство.

  • Ранее сообщалось, что в Беларуси с 4 по 6 апреля будут проходить новые совместные тренировки воздушных сил и войск ПВО.
  • В Госпогранслужбе Украины заявили, что в Беларуси сейчас находятся чуть более четырех тысяч российских военных. Они тренируются на полигонах.
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