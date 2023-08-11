На таких темах акцентируют международные издания на утро 11 августа.

Учения пилотов на F-16 задерживаются, а под Купянском – эпицентр боевых действий

Киев хочет истребители американского производства как можно скорее, но первые пилоты, которые пройдут подготовку, вероятно будут готовы летать на них не раньше следующего лета, о чем сообщили высокопоставленные украинские чиновники и военные чиновники после ряда задержек западными партнерами во внедрении программы обучения для сложного истребителя. The Washington Post пишет, что хронология отражает разрыв между сторонниками Украины, которые видят F-16 ключевым инструментом долгосрочной обороны страны, и Киевом, отчаянно требующим, чтобы самолеты как можно быстрее достигли боевого пространства, считая их критически важными для нынешней борьбы с оккупационными российскими войсками.

После того, как начало обучения несколько раз откладывалось, теперь Украине, вероятно, придется прожить еще один год без боевиков, которые, по прогнозам официальных лиц в Киеве, обеспечат значительное военное преимущество на фоне медленного контрнаступления и помогут лучше защитить гражданское население от российских регулярных ракетных и беспилотные удары. В Украине говорят о затягивании процесса. В то же время в США заявили, что Киев выдвинул только 8 пилотов, готовых начать обучение. Еще примерно два десятка других нуждаются в дополнительном обучении английскому языку, прежде чем смогут двигаться вперед. Хотя ожидается, что боевая подготовка опытных украинских пилотов продлится шесть месяцев, западные союзники предложили отдельную трассу для новичков, которая потребует более двух лет обучения, включая уроки английского языка.

Украинские войска отразили территории вблизи Бахмута и успешно окружают российские войска в городе, о чем заявила заместитель министра обороны Анна Маляр. Она также предупредила о кошмарной ситуации на северо-востоке после того, как 12 тысяч гражданских лиц в Харьковской области получили приказ об эвакуации.

В интервью Guardian Маляр сказала, что российские солдаты больше не могут передвигаться вокруг Бахмута на востоке Донецкой области и достигается прогресс в обходе вражеских сил после месяцев смертоносных боев. Поскольку Украина наступает на окраине города, чиновник утверждала, что Россия пыталась отвести их боевые подразделения, атакуя районы Харьковской области, освобожденные от российской оккупации в сентябре прошлого года.

Значительные российские подкрепления превратили северный фронт в восточной Харьковской области в эпицентр боевых действий, но украинская оборона держится. Как заявил спикер Нацгвардии Руслан Музычук, эпицентром боевых действий, где сосредотачиваются основные усилия противника, остается Купянское направление, пишет CNN . Россияне стянули десантно-штурмовые подразделения и усилены танковыми частями, которые при поддержке авиации и артиллерии пытаются штурмовать позиции украинских защитников. По словам Музычука, наступление россиян было направлено на то, чтобы привлечь в этот район больше украинских подразделений, при этом он не исключил попыток захватить сам город Купянск. В то же время, другой чиновник Нацгвардии заявил, что Россия пытается перехватить инициативу.

РФ ударила по гостинице, являвшейся основной базой для персонала ООН, а в Минобороны обещают реагировать на сексуальные домогательства в армии

Россия в четверг ударила по гостинице в Запорожье, где расположен детский лагерь дневного пребывания, завершивший свою ежедневную работу примерно за час до обстрела. В то же время, как сообщает CNN , координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Дениз Браун заявила, что она напугана атакой России на гостиницу в Запорожье, которая использовалась как основная база для персонала ООН и членов других гуманитарных организаций. Она призвала Россию выполнять свои обязательства по международному гуманитарному праву и немедленно прекратить неизбирательные нападения на Украину.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр пообещала помочь решить через суд случаи поведения командования армии после обвинений в неприемлемом поведении, выдвинутых женщиной-солдатом в разговоре с Guardian . Анна Маляр призвала тех, кто утверждал, что стал мишенью, встретиться с ней после того, как военная заявила, что командир боевого подразделения приказал женщинам-подчиненным заниматься с ним сексом или поставить своих мужчин на фронт. Она также сказала, что будет расследовать утверждение о том, что женщинам в вооруженных силах угрожали отправить их в психиатрические отделения за выдвижение обвинений в сексуальных домогательствах или стремление перевести в боевую часть, предупредив обвиняемых, что она лично передаст любые факты полиции.

Россия копирует иранские беспилотники, а основатель Яндекса выступил против войны в Украине

Россия начала производить копии ударных беспилотников, которые она приобрела у Ирана в прошлом году, и использует их в боях против украинских сил, несмотря на санкции, введенные с целью подведения производства оружия в стране, говорится в отчете, опубликованном исследовательской группой оружия. Как отмечает The New York Times , расследование проводила Conflict Armament Research, независимая группа, базирующаяся в Британии, идентифицирующая и отслеживающая оружие и боеприпасы, которые использовались в войнах.

В конце июля исследователи посетили Киев и осмотрели обломки двух ударных беспилотников, которые использовались в боевых действиях на юго-востоке Украины. Согласно отчету, оба походили на иранские Shahed-136, но они содержали электронные модули, соответствующие компонентам, ранее извлеченным из российских разведывательных беспилотников. Кроме того, по словам исследователей, материалы, использованные для изготовления двух беспилотников, и внутренняя структура их фюзеляже сильно отличались от тех, которые, как известно, были изготовлены в Иране.

Специалисты по оружию говорят, что Shahed и версия российского производства используют спутниковые навигационные сигналы для полета к запрограммированным целям. Администрация Байдена ввела широкие санкции против России сразу после ее полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года, целью было перекрыть доступ Москвы к электронным устройствам иностранного производства, таким как полупроводники, компьютеры, лазеры и телекоммуникационное оборудование. Эти меры не помешали России приобрести многие из этих предметов на мировом рынке и использовать их в современном оружии. Как отметил руководитель разведывательной группы, Дэмиен Сплитерс, их выводы также вызывают вопросы экспортного контроля и мер противодействия утечке, поскольку видим, что многие обнаружившие компоненты изготовлены после февраля 2022 года. "Если они могут продолжать их получать, очевидно, есть проблема", – добавил специалист.

Сооснователь Яндекса, крупнейшей российской технологической компании, Аркадий Волож, с 2014 года проживающий в Израиле, стал вторым крупным российским бизнесменом, находящимся под санкциями Запада , публично осудившим войну президента Владимира Путина против Украины, хотя другие российские миллиардеры молчат. Post . "Вторжение России в Украину является варварством, и я категорически против этого", – заявил Аркадий Волож. "Меня ужасает судьба людей в Украине, где, как и у многих, у меня есть друзья и родственники, и каждый день в их доме бьют бомбы".

Решение Воложа открыто осудить войну пришло на фоне сложных споров с Кремлем по поводу реструктуризации Яндекса, известного многим как российский Google. Некоторые руководители московских компаний считают, что правительство может добиваться частичной национализации компании, поскольку среда становится все более враждебной для иностранных инвесторов. Его осуждение войны, во время которой погибли десятки тысяч людей и уравненные с землей города, отличает Воложи от остальных самых богатых бизнесменов России, говорит издание. Многие критикуют конфликт в частном порядке, но делают лишь сдержанные заявления или отказываются комментировать конфликт, опасаясь мести со стороны Путина и его режима, особенно когда на кону их активы в России на миллиарды долларов.

Байден просит деньги для Киева, а в отношениях Китай и Украина следует опасаться больших ожиданий

Стоять в положении широких шагов естественно неудобно для удержания. Неудивительно, что попытка Китая объединить противоречивые интересы в войне в Украине – сохраняя свое безграничное партнерство с Россией, при этом не нанося слишком большого вреда своим отношениям с западными странами и запятнанным глобальным брендом – оказалась неуклюжей. The Guardian пишет, что жесты из Пекина не следует воспринимать как существенное изменение позиции. Но их тоже не стоит игнорировать.

Многие в Китае смотрят на вторжение не в моральных сроках, а более цинично, особенно учитывая их подозрение в отношении США и, соответственно, НАТО. Но конфликт с пользой отвлек энергию США от разрешения напряженных двусторонних отношений. Это сделало Москву более зависимой от Пекина – и очевидно подчиненной. Китай также считает, что Россия не ищет быстрого выхода, а готова к длительной войне, не в последнюю очередь потому, что второй срок Дональда Трампа резко улучшит ее позицию, а контрнаступление Украины не достигает прогресса, на который многие надеялись. Это позволяет Пекину следить как за современной войной, так и за реакцией Запада на нее – на случай, если бы он выступил против Тайваня. Но Китай не снабжал оружием и не хочет эскалации конфликта или распространения на более широкий регион. Он также не хочет видеть дальнейшую консолидацию Запада как по соображениям безопасности, так и по экономическим причинам. И он хочет, чтобы его рассматривали, особенно представители глобального юга, в частности, присутствующие на встрече в Джидде, как миротворца, который хочет решить схватку.

В четверг президент Байден обратился к Конгрессу с просьбой выделить дополнительные 24 миллиарда долларов, чтобы помочь Украине победить вторжение России, таким образом проверяя, сохраняет ли широкая военная помощь двухпартийную поддержку, которой она была после того, как Москва перебросила войска через границу почти 18 месяцев назад, пишет NYT . Пакет расходов появился на фоне того, что опросы обнаружили растущую усталость от войны среди американской общественности, сосредоточенной на внутренних проблемах. Лидеры стран Альянса в Европе и других странах нервно наблюдают, не откажутся ли Соединенные Штаты от своего лидерства в международной коалиции, поддерживающей Украину, в то время как аналитики говорят, что президент России Владимир Путин делает ставку на то, что он может дождаться уменьшения поддержки Запада.