Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов, пишет Интерфакс-Украина.

По его словам, в настоящее время обучение прошли более 4 тысяч военнослужащих ВСУ для выполнения задач на иностранных образцах вооружения и военной техники в 14 странах-партнерах.

"Из этого личного состава более 2 тысяч военнослужащих-артиллеристов, по 500 специалистов по использованию реактивных систем залпового огня и противовоздушной обороны, около 200 человек по эксплуатации и техническому обслуживанию противотанковых средств, около 100 специалистов по эксплуатации и техническому обслуживанию радиолокационных систем", - сказал Громов на брифинге в Киеве в четверг.

Отметим, что первой и самой активной страной, которая обучала украинских военных, стала Великобритания.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb