Учения для украинских военных провели уже 14 стран-партнеров, - Генштаб
Украинские военнослужащие прошли обучение в 14 странах-партнерах для выполнения задач на иностранных образцах вооружения и военной техники
Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов, пишет Интерфакс-Украина.
По его словам, в настоящее время обучение прошли более 4 тысяч военнослужащих ВСУ для выполнения задач на иностранных образцах вооружения и военной техники в 14 странах-партнерах.
"Из этого личного состава более 2 тысяч военнослужащих-артиллеристов, по 500 специалистов по использованию реактивных систем залпового огня и противовоздушной обороны, около 200 человек по эксплуатации и техническому обслуживанию противотанковых средств, около 100 специалистов по эксплуатации и техническому обслуживанию радиолокационных систем", - сказал Громов на брифинге в Киеве в четверг.
- Отметим, что первой и самой активной страной, которая обучала украинских военных, стала Великобритания.
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