Ученики одесского лицея примут участие в космическом проекте Илона Маска

Об этом рассказала руководительница проекта, учительница физики лицея Анастасия Маслечко в эфире Live Studio .



Лицеисты исследуют формирование кристаллов кровяной соли, применяемой в реактивных двигателях - в земных и в условиях невесомости.



"Предложение лицеистов Никиты Скрипника и Андрея Гриба осуществить научное исследование роста кристаллов кровяной соли (в условиях космоса – ред.) было поддержано Малой академией наук Украины, позже заинтересовало американских ученых и прошло отбор к участию в 16-й миссии космических проектов Илона Маска", - сообщила Анастасия Маслечко.



По ее словам, после этого лицеистам разрешили принять участие в проектах, герметизировать минилабораторию для доставки ракетой компании Илона Маска SpaceX Falcon 9 из мыса Канаверал на международную космическую станцию, где в течение двух недель будет проходить исследование.



Оно позволит понять, влияет ли невесомость на формирование кристаллов кровяной соли, их размеры и форму. Исследования будут и на Земле, и в космосе. На станции его проведут в 2022 году астронавты из США под наблюдением учащихся лицея из-за прямой связи с Одессой.



После этого исследователи сравнивают влияние невесомости на формирование кристаллов кровяной соли, которые используются в реактивных двигателях и в глюкометрах для больных диабетом.



Анастасия Маслечко уточнила, что в этом году в Малой академии наук также победили учащиеся Харьковского физико-химического лицея №47. Они тоже будут участвовать в международном проекте.

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