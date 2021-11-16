Ученики начальной школы могут вернуться за парты уже на следующей неделе, - Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что уже со следующей недели учащиеся начальных классов могут вернуться за парты
Об этом Кличко сказал в эфире телеканала "Украина 24".
"Очень много обращений приходит к нам от родителей, которые обращаются к нам открыть как минимум 1-4 классы. Мы видели на прошлой неделе, что был пик заболеваемости, сейчас мы видим снижение. Если такая динамика снижения продержится, мы обязательно будем принимать решение о допуске школьников в школы", - сказал мэр.
Кличко отметил, что у КГГА нет полномочий принимать решение об очном или дистанционном обучении. За это отвечает Комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, в состав которой входят специалисты, медики, вирусологи. Они на основе статистики о ситуации с COVID-19 решают, в какой форме будет проходить обучение.
"Надеюсь, если динамика снижения сохранится, то в ближайшее время, на следующей неделе, занятия для начальных классов начнутся", - отметил Кличко.
- Как сообщалось ранее, в Ивано-Франковске учащиеся 5-11 классов с 22 ноября вернутся к очной учебе.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.31
Покупка 26.31Продажа 26.57
-
EUR
Покупка 29.85Продажа 30.28
- Актуальное
- Важное