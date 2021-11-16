Ученики начальной школы могут вернуться за парты уже на следующей неделе, - Кличко

Об этом Кличко сказал в эфире телеканала "Украина 24".



"Очень много обращений приходит к нам от родителей, которые обращаются к нам открыть как минимум 1-4 классы. Мы видели на прошлой неделе, что был пик заболеваемости, сейчас мы видим снижение. Если такая динамика снижения продержится, мы обязательно будем принимать решение о допуске школьников в школы", - сказал мэр.



Кличко отметил, что у КГГА нет полномочий принимать решение об очном или дистанционном обучении. За это отвечает Комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, в состав которой входят специалисты, медики, вирусологи. Они на основе статистики о ситуации с COVID-19 решают, в какой форме будет проходить обучение.



"Надеюсь, если динамика снижения сохранится, то в ближайшее время, на следующей неделе, занятия для начальных классов начнутся", - отметил Кличко.

Как сообщалось ранее, в Ивано-Франковске учащиеся 5-11 классов с 22 ноября вернутся к очной учебе.