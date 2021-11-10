Ученики младших классов Киева не вернутся за парты на следующей неделе, - Кличко о COVID-ситуации в городе
На следующей неделе учащиеся младшей школы (1-4 классов) в Киеве продолжат обучение в дистанционном формате
Об этом на брифинге 10 ноября заявил мэр Киева Виталий Кличко.
"Количество заболевших детей увеличивается. Поэтому, на следующей неделе ученики, в частности, младшей школы (1-4 классов), за парты еще не вернутся. И продолжат обучение в дистанционном режиме", - заявил Кличко.
Он добавил, что по состоянию на 10 ноября в столичных больницах находятся 85 детей с коронавирусом и подозрением на заболевание. Четыре из них – в реанимациях – такого количества детей в больницах не было во все предыдущие волны вируса.
Кличко призвал родителей ответственно и с пониманием отнестись к мерам безопасности, которые вводят городские власти.
- Напомним, за минувшие сутки в Киеве обнаружили 1740 больных COVID-19, от коронавируса умерли 73 человека.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.01
Покупка 26.01Продажа 26.25
-
EUR
Покупка 30.01Продажа 30.39
- Актуальное
- Важное