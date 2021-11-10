Ученики младших классов Киева не вернутся за парты на следующей неделе, - Кличко о COVID-ситуации в городе

Об этом на брифинге 10 ноября заявил мэр Киева Виталий Кличко.



"Количество заболевших детей увеличивается. Поэтому, на следующей неделе ученики, в частности, младшей школы (1-4 классов), за парты еще не вернутся. И продолжат обучение в дистанционном режиме", - заявил Кличко.



Он добавил, что по состоянию на 10 ноября в столичных больницах находятся 85 детей с коронавирусом и подозрением на заболевание. Четыре из них – в реанимациях – такого количества детей в больницах не было во все предыдущие волны вируса.



Кличко призвал родителей ответственно и с пониманием отнестись к мерам безопасности, которые вводят городские власти.

Напомним, за минувшие сутки в Киеве обнаружили 1740 больных COVID-19, от коронавируса умерли 73 человека.