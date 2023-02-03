Об этом говорится в ответе на петицию на сайте президента.

"Подписанный мною закон № 8271 направлен на улучшение состояния военной дисциплины и правопорядка при несении военной службы, повышении боевой готовности воинских частей и их способности выполнять определенные задачи для защиты Отечества", - говорится в сообщении.

Зеленский добавил, что при принятии решения о подписании учел позицию главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командиров воинских частей.

В частности, в военном руководстве считают, что этот закон позволит избежать необоснованных потерь личного состава.

Также он призвал Кабмин усовершенствовать механизм применения к военным ответственности за правонарушения.

Зеленский заявил, что разделяет убеждение, что эти наказания должны применяться с учетом индивидуального характера юридической ответственности, степени тяжести совершенного правонарушения, принципов справедливости и верховенства права.

В то же время, он назвал залогом боеспособности военных подразделений, в том числе соблюдения военной дисциплины.