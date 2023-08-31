Учебный сезон 2023/2024: Еспресо объясняет, что изменяется и чего ожидать

Об изменениях, особенностях и нововведениях в новом учебном году рассказывает Еспресо .

Кратко о том, что вы узнаете в этом тексте:

форматы обучения

продолжительность обучения

обучение детей за границей

"минная безопасность" и "защита Украины"

НМТ и ДПА

Украинские школьники продолжают учиться в условиях полномасштабного российского вторжения, а значит, количество вызовов и препятствий, которые необходимо преодолевать, в образовательной отрасли все возрастает. Это касается и формата обучения, и образования украинцев за рубежом, безопасности детей и учителей, и учебной программы в частности.

Форматы обучения

В целом образовательный процесс будет организован в трех форматах: очном, дистанционном и смешанном. Однако эта форма в любом из учебных заведений может изменяться в течение учебного года в зависимости от ситуации.

Предпочтение в учебных заведениях будет давать очному обучению всюду, где это позволяют условия безопасности. В МОН подчеркивают, что особенно важно очное обучение для учеников начальной школы, ведь это процесс социализации. В частности, чтобы обеспечить уроки офлайн в школах с недостаточно большими укрытиями, заведениям предлагают строить двухсменный график.

Однако ситуация с укрытиями к этому учебному году все еще остается далекой от идеала. Их количество в учебных заведениях возросло, но не массово.

"По моим подсчетам, это не более 10-15% укрытий. Но каждое укрытие - это ребенок, который учится в оффлайне. И эта цифра увеличилась по сравнению с прошлым годом", – рассказывает для Еспресо народный депутат Украины, секретарь Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Наталья Пипа.

Она также добавляет, что вместо полностью дистанционной вырастет доля смешанной формы обучения, когда хотя бы часть занятий дети даже в более загруженных областях смогут проходить в школе.

"Понятно, что в Харькове они могут учиться только в бомбоубежищах, потому что С-300 прилетает очень быстро. Но тоже можно комбинировать, например там четыре дня онлайн, а выйти на пару часов поучиться в бомбоубежище. Так же в других прифронтовых областях, - говорит народный депутат. - В Киеве очень много детей, к сожалению, учились в онлайне, но много где здесь уже можно думать, как вернуть оффлайн".

Продолжительность обучения

Новый учебный год стартует 1 сентября. Но продлится он до 28 июня 2024 года. За этот период традиционно предусмотрены осенние, зимние и весенние каникулы:

– осенние каникулы – с 23 по 29 октября 2023 года,

– зимние каникулы – с 23 декабря 2023 года по 7 января 2024 года,

– весенние каникулы – с 25 по 31 марта 2024 года,

– летние каникулы – с 29 июня по 31 августа 2024 года.

Решение относительно долгого учебного года позволит учителям и учащимся догнать ту часть программы, которая вынужденно пропускается в течение года из-за воздушных тревог, прилетов и отключений света.

"В принципе для школьников это ничего не меняет, потому что всегда по закону учебный год длился до 1 июля, просто всегда часы отчитывались быстрее. Была определенная программа, и ты эту программу мог пройти до 1 июля, но все придерживались графиков, тем более что сейчас фактически же нет выходных в государственные праздники, соответственно, большинство классов успевали завершить программу до 25 мая. Сейчас из-за прилетов, походов в бомбоубежища есть возможность невычитанные часы закончить к тому времени", – объясняет Наталья Пипа.

Более того, при условии завершенной программы последний учебный (летний) месяц в МОН рекомендуют посвятить походам с детьми на экскурсии и различным другим развитием.

Обучение для детей за границей

Украинские школьники, которые в результате вынуждены оставаться за границей в разных странах, по закону должны посещать местные учебные заведения, что соответственно усложняет им обучение по украинской программе. Поэтому в этом году образовательный процесс для них упрощается.

С сентября их ожидает новая образовательная программа в украинской школе. Для уменьшения нагрузки дети будут изучать только украинский компонент, занимающий 6-8 часов в неделю. Здесь речь идет об украинском языке и литературе, истории Украины и географии. Для этого разработана специальная обучающая программа "Global Ukraine". А из остальных предметов по возвращении учащимся будут засчитываться оценки, полученные в местных зарубежных школах.

Вместе с тем для занятий детей за границей определяются отдельные дистанционные школы в каждой области, поэтому присоединяться онлайн к урокам в своих школах они уже не смогут. Как отмечают в МОН, это делается для того, чтобы снизить нагрузку учителей и классов там, где они могут работать очно или смешано.

Фото: nus.org.ua

Появление "Минной безопасности" и обновление дисциплины "Защита Украины"

"Минная безопасность"

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) совместно с МОН создают практикум по минной безопасности, чтобы каждый школьник знал правила, сохраняющие жизнь и здоровье. Для учителей будет доступен онлайн-курс по преподаванию минной безопасности для детей разных возрастов, а также необходимые материалы.

"Задача взрослых и всей системы образования – предоставить детям всю возможную информацию о том, как оставаться в безопасности. Часть учителей уже активно занимается минным просветительством, но наша цель – охватить каждую школу, каждый класс и каждого ребенка", – подчеркивает министр образования и науки Украины Оксен Лисовый.

Учителя уже могут использовать руководство по детальным планам, а также презентации для уроков по минной безопасности, адаптированные для начальной и средней школы. Кроме того, для занятий минным просветительством доступны интерактивные материалы и видео для групповой работы, которые в легкой форме объясняют детям, как безопасно вести себя на территориях, которые могут быть загрязнены минами. Их разработал ЮНИСЕФ совместно с детскими психологами и экспертами в минном просветительстве.

"Защита Украины"

Также с сентября в учебных заведениях разных регионов заработает пилотный проект обновленной дисциплины "Защита Украины". Но пока речь идет только о части заведений, впоследствии, по отзывам учеников и учителей, программу финализируют для всех.

Практическая составляющая предмета будет касаться умений, необходимых для жизни в реалиях войны, но может помочь в походах, путешествиях или каких-то кризисных ситуациях. В частности детей будут учить оказывать медицинскую помощь, предотвращать травматизм, управлять дронами, ориентироваться на местности и многому другому.

НМТ и ДПА

Скорее всего, ЗНО в бумажном виде уже никогда не вернется к украинским выпускникам. Для поступления в вузы школьники будут сдавать НМТ (Независимое мультимедийное тестирование) в электронном формате. Пока алгоритм всех процессов еще в процессе утверждения. Фактически НМТ вполне соответствует ЗНО во всем, кроме того, что последнее имело бумажную форму и нескольких моментов, которые следует учесть для НМТ.

"Мы привыкли к ЗНО в бумажной форме, а НМТ по сути отвечает тем же критериям, но в электронной форме. Чего же не хватает на сегодняшний день НМТ по сравнению со старой формой бумажного ЗНО? Во-первых, апелляции. Во-вторых, чтобы оно уже имело более четкую структуру, количество разработанных вопросов. То есть, скорее всего, к бумажному ЗНО мы уже не вернемся, но НМТ будет изменено", – подчеркивает Наталья Пипа.

Также речь идет о том, чтобы вернуть в школы ДПА, то есть государственную итоговую аттестацию, которая была отменена в предыдущие четыре года. Сначала из-за пандемии, а затем – из-за начала полномасштабного вторжения. Вероятно, что ДПА будут сдавать ученики для выхода из школы, а уже НМТ – для поступления в вузы. То есть эти экзамены будут иметь разное значение и направление.

Фото: gettyimages

"Если для широкомасштабного вторжения я понимаю, зачем было отменять ДПА и даже не возражаю в 2022 году, учитывая эмоциональное состояние, в котором мы все были. То во время ковида можно было вполне сдавать ДПА. Но оно другое было бы, чем доковидное, и это тоже нормально. Ведь ты сравниваешься в пределах своего года, а не тебя сравнивают со всеми предыдущими. И тогда бы мы имели образовательных разрывов значительно меньше", - считает народный депутат.

Собственно вопрос, будут ли сдавать школьники снова ДПА, будет решаться еще до 1 ноября. Закон пройден комитетом, но впереди его ожидают первое и второе чтение. Однако необходим сразу же и закон о НМТ.