Учебный год в Украине планируется начать 1 сентября преимущественно в очной форме, - ОП
Оффлайн-занятия возможны при условии безопасной ситуации в регионе. Образовательные заведения начали активную подготовку к новому семестру
Об этом сообщает заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в видео-обращении.
Сообщается, что в украинских учебных заведениях сейчас активно идет подготовка к новому учебному году.
Как отмечает Тимошенко, для этого в учебных заведениях проводятся мероприятия по усилению безопасности, а именно:
- обязательная проверка учебных заведений и прилегающих к ним территорий на наличие взрывоопасных предметов специалистами ГСЧС
- готовность систем оповещения. Особое внимание обращаем на доступность оповещения для детей с нарушениями зрения и слуха.
- к началу учебного года в каждом учебном заведении должны быть определены и обозначены пути эвакуации
- у каждого учебного заведения должно быть соответственно оборудовано укрытие для всех участников образовательного процесса.
Также администрация учебных заведений создает запасы воды и медикаментов и проводит тренировки по действиям в случае объявления сигнала воздушной тревоги.
Как отмечает Тимошенко, в случае воздушной тревоги образовательный процесс планируется прерывать и по возможности полностью или частично продолжать его в укрытии.
Кроме того, учащиеся и студенты, которые учились в заведениях, которые находятся на временно оккупированных территориях или повреждены обстрелами оккупантов, продолжат обучение в тех же заведениях, однако дистанционно. Или же в других учебных заведениях на подконтрольной Украине территории.
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