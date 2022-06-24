Об этом сообщает заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в видео-обращении.

Сообщается, что в украинских учебных заведениях сейчас активно идет подготовка к новому учебному году.



Как отмечает Тимошенко, для этого в учебных заведениях проводятся мероприятия по усилению безопасности, а именно:

обязательная проверка учебных заведений и прилегающих к ним территорий на наличие взрывоопасных предметов специалистами ГСЧС

готовность систем оповещения. Особое внимание обращаем на доступность оповещения для детей с нарушениями зрения и слуха.

к началу учебного года в каждом учебном заведении должны быть определены и обозначены пути эвакуации

у каждого учебного заведения должно быть соответственно оборудовано укрытие для всех участников образовательного процесса.

Также администрация учебных заведений создает запасы воды и медикаментов и проводит тренировки по действиям в случае объявления сигнала воздушной тревоги.



Как отмечает Тимошенко, в случае воздушной тревоги образовательный процесс планируется прерывать и по возможности полностью или частично продолжать его в укрытии.



Кроме того, учащиеся и студенты, которые учились в заведениях, которые находятся на временно оккупированных территориях или повреждены обстрелами оккупантов, продолжат обучение в тех же заведениях, однако дистанционно. Или же в других учебных заведениях на подконтрольной Украине территории.

В Мелитополе студенты ВУЗов отказываются продолжать обучение под оккупационным руководством