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Учебные заведения с уровнем вакцинации ниже 80% должны перейти на "дистанционку", а не прекращать обучение, - Шкарлет

22 сентября, 2021 среда
19:14
Общество Сергей Шкарлет

Во время действия "желтой" зоны карантина украинские школы с уровнем вакцинации персонала ниже 80% должны перейти на дистанционное обучение, а не прекращать образовательный процесс

Об этом министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщил во время заседания правительства, передает Еспресо.TV.

"Если в учебном заведении менее 80%, которые имеют один из перечисленных документов (о вакцинации от COVID, - ред.), то обучение в таком заведении должно продолжаться с использованием технологий дистанционного обучения. Образовательный процесс будет продолжаться в дистанционном формате и не должен останавливаться", - подчеркнул он.

  • Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что бизнес в "желтой" зоне эпидемиологической опасности по COVID-19 сможет работать без ограничений, если 80% персонала и все посетители будут вакцинированы.
  • Как известно, правительство введет обязательную вакцинацию для учителей и госслужащих.

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дистанционное обучение
Коронавирус
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