Учебные заведения с уровнем вакцинации ниже 80% должны перейти на "дистанционку", а не прекращать обучение, - Шкарлет

Об этом министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщил во время заседания правительства, передает Еспресо.TV.

"Если в учебном заведении менее 80%, которые имеют один из перечисленных документов (о вакцинации от COVID, - ред.), то обучение в таком заведении должно продолжаться с использованием технологий дистанционного обучения. Образовательный процесс будет продолжаться в дистанционном формате и не должен останавливаться", - подчеркнул он.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что бизнес в "желтой" зоне эпидемиологической опасности по COVID-19 сможет работать без ограничений, если 80% персонала и все посетители будут вакцинированы.

Как известно, правительство введет обязательную вакцинацию для учителей и госслужащих.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb