Учебные заведения с уровнем вакцинации ниже 80% должны перейти на "дистанционку", а не прекращать обучение, - Шкарлет
Во время действия "желтой" зоны карантина украинские школы с уровнем вакцинации персонала ниже 80% должны перейти на дистанционное обучение, а не прекращать образовательный процесс
Об этом министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщил во время заседания правительства, передает Еспресо.TV.
"Если в учебном заведении менее 80%, которые имеют один из перечисленных документов (о вакцинации от COVID, - ред.), то обучение в таком заведении должно продолжаться с использованием технологий дистанционного обучения. Образовательный процесс будет продолжаться в дистанционном формате и не должен останавливаться", - подчеркнул он.
- Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что бизнес в "желтой" зоне эпидемиологической опасности по COVID-19 сможет работать без ограничений, если 80% персонала и все посетители будут вакцинированы.
- Как известно, правительство введет обязательную вакцинацию для учителей и госслужащих.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.57
Покупка 26.57Продажа 26.78
-
EUR
Покупка 31.08Продажа 31.44
- Актуальное
- Важное