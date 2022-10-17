Учебные заведения Киева из-за обстрелов перешли на дистанционку
Все учебные заведения Киева перешли на дистанционное обучение 17 октября из-за атаки на столицу
Об этом сообщает КГГА в телеграме.
"Все столичные учебные заведения перешли на дистанционный режим, поскольку воздушная тревога была объявлена в начале учебного процесса", - говорится в сообщении.
- Утром 17 октября в Киеве прогремели несколько взрывов, в Киевской области сработала ПВО.
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