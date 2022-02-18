"Учебные заведения должны оставаться безопасным пространством": ЮНИСЕФ отреагировала на обстрелы оккупантами детского сада и школы

Об этом говорится в заявлении ЮНИСЕФ .



"Атаки на детские сады и школы за последние восемь лет стали печальной реальностью для детей на востоке Украины. Более 750 учебных заведений было повреждено с начала конфликта, ограничивая обучение для тысяч детей с обеих сторон линии разграничения", - подчеркнули в документе.



В ЮНИСЕФ отметили, что война оказывает разрушительное влияние на психологическое состояние целого поколения на Востоке Украины.



"Более того, дети на Востоке Украины проживают на одной из наиболее загрязненных минами территорий в мире. Каждый день они живут, играют, ходят в школу на участках, замусоренных минами, неразорванными боеприпасами и другими смертельными взрывоопасными пережитками войны", - добавили в организации.



В заявлении также говорится, что с начала войны ЮНИСЕФ работает на Востоке Украины, организует психологическую помощь и обучение по минной безопасности более 180 тыс. детей, молодежи и их родителей. Кроме того, организация ремонтирует школы и детские сады, доставляет учебные наборы, мебель и спортивное оборудование.



ЮНИСЕФ призвала все стороны соблюдать Декларацию о безопасности школ и защищать детей и их опекунов от атак, независимо от обстоятельств, в которых они находятся.



"Образовательные заведения должны оставаться безопасным пространством, где дети должны быть защищены от угроз и кризисов, и надежным хранилищем, где они могут учиться, играть и расти наполно. Право детей на образование невозможно обезопасить в условиях конфликта, если без защиты находится само образование", - отметили в заявлении.



ЮНИСЕФ продолжит работать с пострадавшими от войны общинами, помогать им и обеспечивать насущные нужды наиболее уязвимых детей и их семей.

Утром 17 февраля россияне обстреляли из тяжелой артиллерии Станицу Луганскую , в результате чего была разрушена стена в детском саду, а двое мирных жителей подверглись контузиям.

Во Врубовке Луганской области российские кафиры обстрелами повредили школу , в которой находились 44 человека.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb