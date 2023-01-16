Учеба в Беларуси. Воздушные силы Украины пока не видят угрозы
Совместные с Россией авиационные учения на территории Беларуси пока не несут угрозы для Украины
Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.
"Территория Беларуси с начала войны использовалась российской авиацией для нанесения ударов. Так же как их аэродромы, где дислоцируют зенитные ракетные системы, оперативно-тактические комплексы, такие как "Искандер, тоже использовались с первых дней войны", - отметил Игнат.
Он подчеркнул, что военные учения – это постоянный процесс в "военном организме".
- Напомним, 19 декабря представитель Объединенного переходного кабинета Беларуси Валерий Ковалевский заявил, что роль белорусской территории в войне будет повышаться .
- О совместных учениях российских и белорусских военных подробно писал украинский журналист, военный эксперт Сергей Згурец в статье от 9 января.
- 14 января сообщалось, что в Беларусь прибыли еще два эшелона с оккупантами и техникой.
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