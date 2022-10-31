Об этом сообщили в telegram-канале Офиса Генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора составлено сообщение о подозрении семи гражданам Украины в государственной измене, а также участия в не предусмотренных законом вооруженных формированиях и нападении на предприятия (ч. 1 ст. 111 (в ред. 2014 года), ч. 2 ст. 111, ч. 3, 4 ст. 260 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что шесть граждан Украины во главе с "министром внутренних дел ДНР" - бывшим заместителем начальника управления - начальником отдела по борьбе с торговлей управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУ МВД Украины в Донецкой области, в условиях военного положения перешли на сторону врага.

"Они принимали участие в составе не предусмотренных законами Украины военизированных формирований. В мае 2022 года в составе "спецподразделения КАСКАД МВД ДНР" они совершали штурм завода Азовсталь, который оборонялся военнослужащими Вооруженных Сил Украины, а также руководили захватом их в плен", - сообщает Генпрокуратура. .

29 октября работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении заместителю директора лицея №25 города Житомира.

31 октября стало известно, что полиция начала 12 уголовных производств по факту сотрудничества педагогов с оккупантами в Харьковской области.

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