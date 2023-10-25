Участвовали в оккупации Мариуполя и Волновахи: 10 россиян проведут 15 лет в тюрьме

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что среди осужденных оказались снайперы и пулеметчики, обстреливавшие позиции ВСУ на восточном фронте. Они попали в плен украинских защитников во время боестолкновений в районах Бахмута, Марьинки, Красногоровки и поселка Нескучное Донецкой области.

По данным СБУ, осуждены жители с востока Украины, которые в начале полномасштабного вторжения добровольно присоединились к подразделениям российской армии. Так они принимали непосредственное участие в захвате Мариуполя и Волновахи. Кроме этого, боевики совместно с наемниками ПВК Вагнера штурмовали Бахмут, Клищиевку и Новомайорск в Донецкой области.

"Кроме того, российские оккупанты привлекали своих приспешников к рытью окопов, установлению минных заграждений и обустройству блокпостов на временно захваченных участках украинских дорог", - сообщают правоохранители.

Суд признал российских боевиков виновными по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 и 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность, добровольное участие гражданина Украины в незаконных вооруженных или военизированных формированиях);

ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации);

ч. 2 ст. 260 (участие в не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях).

Расследование проводилось сотрудниками СБУ в Киеве, Киевской и Львовской областях.