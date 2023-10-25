Участвовали в оккупации Мариуполя и Волновахи: 10 россиян проведут 15 лет в тюрьме
Благодаря доказательной базе Службы безопасности до 15 лет тюрьмы получили 10 боевиков РФ, воевавших против украинских военных в Мариуполе и Волновахе
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Отмечается, что среди осужденных оказались снайперы и пулеметчики, обстреливавшие позиции ВСУ на восточном фронте. Они попали в плен украинских защитников во время боестолкновений в районах Бахмута, Марьинки, Красногоровки и поселка Нескучное Донецкой области.
По данным СБУ, осуждены жители с востока Украины, которые в начале полномасштабного вторжения добровольно присоединились к подразделениям российской армии. Так они принимали непосредственное участие в захвате Мариуполя и Волновахи. Кроме этого, боевики совместно с наемниками ПВК Вагнера штурмовали Бахмут, Клищиевку и Новомайорск в Донецкой области.
"Кроме того, российские оккупанты привлекали своих приспешников к рытью окопов, установлению минных заграждений и обустройству блокпостов на временно захваченных участках украинских дорог", - сообщают правоохранители.
Суд признал российских боевиков виновными по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 1 и 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);
- ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность, добровольное участие гражданина Украины в незаконных вооруженных или военизированных формированиях);
- ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации);
- ч. 2 ст. 260 (участие в не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях).
Расследование проводилось сотрудниками СБУ в Киеве, Киевской и Львовской областях.
- Суд во Львове вынес приговор командиру отделения пожарно-спасательной части Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области. Муж сотрудничал с врагом.
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