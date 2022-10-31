Участвовал в захвате Мариуполя на стороне россиян. За госизмену будут судить дончанина-танкиста
Дончанина, участвовавшего в боях против Вооруженных Сил Украины оператором танка в Мариуполе, будут судить за госизмену
Об этом информирует Офис генерального прокурора .
"Судят жителя г. Донецка, который с началом полномасштабного вторжения армии РФ на территорию Украины принимал участие в боевых действиях против Вооруженных Сил Украины как оператор-наводчик танка Т-72Б1 в г. Мариуполе", - говорится в сообщении.
Злоумышленника взяли в плен украинские защитники в апреле в Волновахском районе.
Следователи установили, что танкист в июне 2014 года после оккупации Донецка подписал так называемый контракт в мотострелковом батальоне 9-го полка морской пехоты "народной милиции" "ДНР".
"С августа 2015 по апрель 2022 года обвиняемый служил пулеметчиком в незаконных вооруженных формированиях указанного псевдоправоохранительного органа, а именно в финансово-экономической милиции, батальонах "Сомали", "Чечен", "Пятнашка", - добавляют в пресс-службе.
Обвинительный акт в отношении дончанина-танкиста по факту государственной измены, а также участия в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований направили в суд.
- 13 октября охранника боевика штурмового батальона "ДНР" "Сомали" с позывным Гиви приговорили к 13 годам заключения за госизмену и участие в террористической организации.
- В Украине будут судить россиянина, который охранял окружение экс-вождя "ЛНР", участвовал в полномасштабной войне и попал в плен к ВСУ.
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