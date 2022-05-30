Участвовал в захвате и незаконном удержании ЧАЭС: объявлено подозрение полковнику нацгвардии РФ
Прокуроры сообщили о подозрении полковнику полиции федеральной службы войск национальной гвардии РФ в нарушении законов и обычаев войны
Об этом сообщают на телеграм-канале Офиса главного прокурора .
Как установило следствие, подозреваемый выполнял приказ генерала федеральной службы РФ, зная, что атомная электростанция в соответствии с требованиями международного гуманитарного права является объектом, содержащим опасные силы. Кроме того, принимал участие в его силовом захвате с применением оружия.
"После захвата оккупантами Чернобыльской АЭС он способствовал в операции по ее незаконному удержанию. При участии полковника во исполнение преступных приказов было незаконно вывезено 169 военнослужащих Национальной гвардии Украины в РФ", - отмечают в Офисе генпрокурора.
Такие действия представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам Женевской конвенции, прямо запрещающей совершать нападения на атомные электростанции в условиях вооруженного конфликта.
Ранее прокуроры уже сообщили о подозрении двум генералам федеральной службы войск национальной гвардии РФ в нарушении законов и обычаев войны.
- Напомним, генерал-майору полиции РФ заочно сообщили о подозрении
- Российские оккупанты захватили территорию Чернобыльской АЭС в первый день полномасштабного вторжения, 24 февраля.
- Впоследствии россияне превратили ЧАЭС в военную базу.
- 31 марта российские оккупанты покинули Чернобыльскую АЭС и ее город-спутник Славутич после неудачной попытки возвести фортификационные сооружения в Рудом лесу.
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