Участвовал в захвате аэропорта "Симферополь" во время оккупации Крыма: в Украине будут судить бывшего военного ВСУ
Прокуратура Крыма направила в суд обвинительный акт по бывшему военному ВСУ, который помогал в переправке российских военных в Крым во время оккупации
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
По данным следствия, бывший военнослужащий ВСУ совместно с другими участниками незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма" участвовал в захвате международного аэропорта "Симферополь" и регионального структурного подразделения "Крымаэрорух".
Он непосредственно блокировал территорию, в том числе диспетчерского пункта и взлетно-посадочной полосы аэропорта, чтобы не допустить приземления самолетов, следовавших из материковой части Украины в Крым.
Кроме этого, бывший военнослужащий использовал навыки управления авиационными полетами над полуостровом и работы с автоматизированной системой управления воздушным движением, чтобы помочь ВС РФ установить контроль за деятельностью аэропорта и регионального структурного подразделения "Крымаэрорух".
Он координировал работу диспетчеров по полетам российских военных самолетов, на которых военнослужащие государства-оккупанта переправлялись в Крым, а также передавал представителям ВС РФ информацию о перемещении самолетов в воздушном пространстве полуострова.
Обвиняемый в составе незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма" оказывал России помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.
ОГПУ отмечает, что правоохранители Крыма обнаружили обвиняемого в Херсонской области осенью 2021 года.
- Напомним, Прокуратура Крыма направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего контрадмирала командующего Военно-Морскими силами ВСУ Дениса Березовского. Его обвиняют в государственной измене и создании и руководстве преступной организацией.
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