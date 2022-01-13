Участвовал в захвате аэропорта "Симферополь" во время оккупации Крыма: в Украине будут судить бывшего военного ВСУ

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.



По данным следствия, бывший военнослужащий ВСУ совместно с другими участниками незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма" участвовал в захвате международного аэропорта "Симферополь" и регионального структурного подразделения "Крымаэрорух".



Он непосредственно блокировал территорию, в том числе диспетчерского пункта и взлетно-посадочной полосы аэропорта, чтобы не допустить приземления самолетов, следовавших из материковой части Украины в Крым.



Кроме этого, бывший военнослужащий использовал навыки управления авиационными полетами над полуостровом и работы с автоматизированной системой управления воздушным движением, чтобы помочь ВС РФ установить контроль за деятельностью аэропорта и регионального структурного подразделения "Крымаэрорух".



Он координировал работу диспетчеров по полетам российских военных самолетов, на которых военнослужащие государства-оккупанта переправлялись в Крым, а также передавал представителям ВС РФ информацию о перемещении самолетов в воздушном пространстве полуострова.



Обвиняемый в составе незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма" оказывал России помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.



ОГПУ отмечает, что правоохранители Крыма обнаружили обвиняемого в Херсонской области осенью 2021 года.

Напомним, Прокуратура Крыма направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего контрадмирала командующего Военно-Морскими силами ВСУ Дениса Березовского. Его обвиняют в государственной измене и создании и руководстве преступной организацией.