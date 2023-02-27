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Участвовал в расстрелах активистов Майдана 20 февраля 2014: будут судить экс-командира спецроты киевского "Беркута"

27 февраля, 2023 понедельник
16:36
Криминал

Экс-командира спецроты киевского "Беркута" будут судить за массовые расстрелы активистов Майдана 20 февраля 2014 года

Об этом сообщили в telegram-канале Офиса Генерального прокурора 27 февраля.

"Расследованием установлено, что 20 февраля 2014 года на ул. Институтской в г. Киеве милиционеры роты спецназначения ГМОП "Беркут" под руководством командира и вместе с ним применили к участникам акций протеста оружие, снаряженное боевыми припасами", - говорится в сообщении.

Известно, что в результате погибли 48 участников акций протеста, 90 получили огнестрельные ранения.

В дальнейшем орудия совершения преступления по указанию обвиняемого были похищены, повреждены и скрыты. В ходе расследования часть их найдена и идентифицирована.

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Отмечается, что ему инкриминировано препятствование проведению мирных акций протеста, превышение служебных полномочий, совершение террористического акта, причинение тяжких телесных повреждений, умышленные убийства и законченные покушения на умышленное убийство участников акций протеста, а также похищение табельного огнестрельного оружия.

"Обвинительный акт в отношении бывшего командира роты специального назначения ГМОП "Беркут", подчиненного ГУМВД Украины в г. Киеве, направлен в суд для рассмотрения по специальной заочной процедуре, в связи с тем, что обвиняемый скрывается на территории страны-агрессора и приобрел ее гражданство. Относительно его заочно избрана мера пресечения – содержание под стражей", - отмечается в посту.

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Общество
Дела Майдана
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