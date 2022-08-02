Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Отмечается, что в мае 2014 года подозреваемый присоединился к террористической организации "ДНР" и почти 8 лет воевал на стороне врага. При этом мужчина оказал сопротивление украинским правоохранителям и военнослужащим ВСУ, привлеченным к проведению Антитеррористической операции и Операции объединенных сил.



Кроме того, с 24 февраля 2022 года подозреваемый занимал должность гранатометчика в составе боевого подразделения 11-го отдельного мотострелкового полка "ДНР", где участвовал в боевых действиях против подразделений Вооруженных сил Украины на территории Донетчины.



Сообщается, что мужчина принимал непосредственное участие в захвате и оккупации таких населенных пунктов Донецкой области: Прохоровка, Каменское, Солнечное, Хлебодаровка, Донецкое, Вольное, Ближнее, Бугаз, Новотроицкое, Оленовка и Березовое.



Мужчину взяли в плен украинские военнослужащие во время боевых столкновений с российской армией. По распоряжению суда предателя держат под стражей.



При процессуальном руководстве прокуроров Одесской областной прокуратуры ему сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

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