Участок столкновения – зачем на землю в комплексе "Буковель" претендует местное лесное хозяйство

Возврат земли в государственную собственность, ценой ущерба для государства. С 2015 года Прокуратура Ивано-Франковской области через суд пытается отобрать землю у государственного ПриватБанка. Дело касается участка в селе Поляница, где расположен горнолыжный курорт Буковель. Прокуроры настаивают на возвращении земли в собственность Ворохтянского лесного хозяйства.

"Государство заинтересовано вернуть себе землю. Во-первых, чтобы удовлетворить свои материальные потребности, поскольку земля – это ее собственность. Во-вторых, никто не будет отрицать того, что деятельность любого лесного хозяйства невозможна без соответствующей материальной базы в том числе земельной ", – говорит первый заместитель прокурора Ивано-Франковской области Марьян Верешко.

Еще в начале 2000-х годов большое количество земельных участков курорта "Буковель" незаконно выбыло из государственной собственности. В ходе расследования прокуратуры оказалось, что некоторые физические лица подделали решение Поляницкого сельского совета в свою пользу. Об этом идет речь в постановлении Галицкого районного суда. Однако принадлежащий банку земельный участок не фигурировал по уголовному делу.

"В соответствующем постановлении Галицкого районного суда, а также во всех документах, предоставленных самим прокурором, упоминается именно земельный участок 0,2 гектара с отметкой "никаких решений не принималось". Зато в нашем деле и в исковом заявлении сейчас фигурирует, совсем другой земельный участок, в отношении которого решение Поляницкого сельского совета о передаче его в собственность Перцовичу Д.В. принималось", – объясняет адвокат Олег Самсонович.

Земельный участок не раз продавали разным юридическим лицам. В 2016 году ПриватБанк стал последним владельцем земельного участка на основании ипотечного договора с обществом с ограниченной ответственностью "Скорзонера".

"Фактически прокурор подтвердил, что они узнали об обстоятельствах наличия нарушения прав еще в начале 2000-х годов, но исковое заявление подали только в 2015 году. То есть, срок исковой давности прокуратурой был нарушен", - отметила адвокатеса Алина Лопатникова.

Использовать спорный участок для удовлетворения потребностей в лесных ресурсах уже невозможно. Кроме того, в случае истребования в ПриватБанке земельных участков банк будет иметь право на возмещение потерь. В сведениях судебного реестра есть информация об исковом заявлении о возмещении за улучшение земельного участка на сумму 3,5 миллиарда гривен.

"Содержание отзыва общества с ограниченной ответственностью "Скорзонера" дает понять, что на указанном земельном участке уже построено имущество, указанный участок даже теоретически не может использоваться для научной работы, рекреационных целей и обеспечения лесных ресурсов Украины. А в чем же тогда защита интересов государства, если забрать участок у государственного банка и вернуть его в пользу государственного предприятия "Ворохтянское лесное хозяйство?", - заключает адвокат Олег Самсонович.

Яремчанский городской суд отказал в удовлетворении иска прокуратуры. В ПриватБанке надеются на справедливые решения в интересах государства еще по двум подобным делам. В то же время физические лица, которые по утверждению самого прокурора, виновны в незаконном изъятии земельных участков, не привлечены к ответственности.