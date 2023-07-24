Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Участок от Купянска до Кременной и Сватового будет еще горячим определенное время, - Згурец
Эксклюзив

Участок от Купянска до Кременной и Сватового будет еще горячим определенное время, - Згурец

24 июля, 2023 понедельник
09:54
Война с Россией Сергей Згурец

На направлении Купянск – Сватово – Кременная есть три участка, и сейчас главная активность противника развивается вокруг Кармазиновки

Об этом директор информационно консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец рассказал в эфире Еспресо.

"На направлении Купянск - Сватово - Кременная есть три участка. Сейчас главная активность противника развивается вокруг Кармазиновки (село в Сватовском районе - ред.), где несколько дней назад враг вышел на правый берег р. Жеребец, пытаясь расширять этот плацдарм. Собственно говоря, указанный участок является серединой фронта, начиная от Купянска до Кременной. Этот средний плацдарм у российских войск направлен для того, чтобы двигаться на Боровую, чтобы там попытаться перерезать нашу группировку, расположенную между г. Жеребец и г.Оскил", - отметил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express. директор информационно-консалтинговой компании Defense Express.

Сергей Згурец добавил, что Генштаб ВСУ уже принял решение об увеличении наших сил на участке, который должен блокировать продвижение противника в зоне Кармазиновки в направлении Новоегоровки. Там идут жесткие бои, мы увеличили количество артиллерии, которая начинает перемалывать врага как на переправе через реку Жеребец, так и в других местах. Этот участок остается зоной напряжения.

"И так же захватчик пытается существенно давить в зоне Торского и Заречного, действовать на разных участках, включая Серебрянское лесничество. На этом направлении у нас достаточно сил, однако и группировка врага здесь достаточно мощная и насыщенная танковой техникой, это подтверждает присутствие 1-й танковой армии РФ. Думаю, что этот участок фронта будет еще некоторое время достаточно горячим. Надо учитывать, что россияне пытаются активно преподносить какие-то успехи, связанные с Торским, Кармазиновкой и Новоегоровкой. Но существенных изменений на этом участке фронта не происходит: там есть враждебные силы, пытающиеся продвигаться. Украинская сторона принимает контрмеры, чтобы дальнейших продвижений противника не было", - сказал Згурец.

Наступление российской армии на Купянском направлении

16 июля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила , что ситуация на востоке обострилась - враг два дня подряд активно наступает на Купянском направлении в Харьковской области.

Маляр отметила, что ВСУ на этом направлении находятся в обороне, идут ожесточенные бои, положение сторон меняется динамически по несколько раз в сутки.

17 июля депутат Харьковского областного совета Александр Скорик заявил , что российская армия продолжает вести контрнаступательные действия на Купянском направлении. По его словам, россияне контратакуют очень мощными силами, поэтому нашим защитникам сложно там держать оборону. К сожалению, с их стороны есть продвижение, и это подтверждает Генеральный штаб ВСУ.

Впоследствии переход армии РФ в наступление на Купянском направлении подтвердил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. Он отметил, что враг поставил цель разгромить украинские войска в районе Купянска и продолжить наступление в глубину наших боевых порядков.

Также в телеграмме Маляр рассказала , что Кремль после провала плана захватить Киев поставил своим военным задачу выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, а после успешного наступления ВСУ на Бахмут у них началась паника. По ее словам, россияне двинулись на Купянское направление, чтобы отвлечь внимание, как уже не раз поступало, но бесполезно.

В утреннем своде 18 июля Генштаб ВСУ отметил , что вражеская армия сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – за прошедшие сутки там произошло 36 боевых столкновений.

По данным Генштаба, на Купянском направлении украинские воины стойко удерживают оборону. Враг вел безрезультатные наступательные действия западнее Лимана Первого в Харьковской области.

Во вторник, 18 июля, стало известно, что на Купянском направлении российская армия сосредоточила свои основные усилия и продолжает наступление, а ВСУ держат оборону. Враг опрокидывает резервы на Бахмутское направление, чтобы остановить продвижение Сил обороны Украины.

19 июля сообщалось, что Силы обороны продолжают вести контрнаступление, по меньшей мере, на трех участках фронта. В то же время, ВСУ имеют тактические успехи вдоль границы Харьковской и Луганской областей.

Генштаб 22 июля сообщил , что на Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Красное Первое, Новомлынск, Купянск, Новоосиново и Синьковка Харьковской области.

Украина
Луганщина
военные силы Украины
Сватове
Харковщина
Военные новости
Читайте также:
лукашенко, путін
23 июля, 2023 воскресенье
Лукашенко сказал Путину, что вагнеровцы просятся на "экскурсию в Варшаву"
Олексій Голобуцький
Автор Алексей Голобуцкий
23 июля, 2023 воскресенье
В победу Украины поверили инвесторы
колаборант Луганщина Сватове
23 июля, 2023 воскресенье
На временно оккупированную Луганскую область россияне массово заселяют представителей малых народов РФ, - Гайдай
Киев
+21°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.65
    Покупка 36.65
    Продажа 37.35
  • EUR
    Покупка 40.78
    Продажа 41.77
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
24 июля
10:22
Samsung
Stellantis и Samsung SDI построят второй завод по производству аккумуляторов для электроавтомобилей в США
10:09
Россия завела все ракетоносители в Черном море в пункты базирования
10:07
OPINION
Не будет бойца и армии – не будет символов и страны
09:51
Бангладеш паром
В Индонезии затонул паром с пассажирами на борту: по меньшей мере 15 человек погибли, 19 пропали без вести
09:46
Курс валют на 24 июля: сколько стоят доллар и евро
09:39
Россия делает ставку на использование тактических БПЛА в Украине как на устойчивый компонент современной войны, - разведка Британии
09:34
В Луганской области оккупанты стремятся сократить перемещение населения до минимума: ищут тех, кто помогает ВСУ, - ОВА
09:23
Обновлено
Оккупационные власти Крыма заявили об атаке украинских БПЛА на склад боеприпасов в Джанкойском районе и эвакуации близлежащих сел
09:08
"Карту Буданова" продали на аукционе за 14 млн грн, деньги пойдут на беспилотники для ГУР
08:40
За время наступления Силы обороны освободили более 192 км территории на юге и 35 км на Бахмутском направлении.
08:19
ЧВК Вагнера
ISW: ЧВК Вагнера в Беларуси не представляет угрозы для Украины или Польши
08:14
Обновлено
Россияне атаковали Одесщину дронами-камикадзе: 6 человек пострадали, разрушен ангар с зерном
08:11
Инфографика
Армия РФ потеряла за сутки в Украине 660 военных, 11 танков и 1 средство ПВО, - Генштаб ВСУ
08:01
OPINION
Сатане своих не жалко...
07:41
Превосходит российский "Панцирь": в Турции представили новую систему ПВО
07:22
Способен летать более 35 часов и преодолевать 7 тыс. км: в Иране представили обновленную версию Shahed-149
07:14
В Камеруне обрушилось здание: по меньшей мере 12 человек погибли, более 10 пострадали
06:37
Гутерреш призвал Россию немедленно прекратить атаки на украинцев и объекты культуры
06:10
Самолет с 20 пассажирами на борту упал после взлета в Порт-Судане: по меньшей мере 9 погибших, из них 4 военных
05:33
В Москве раздались взрывы возле здания минобороны: власти обвинили Киев в атаке дронов
00:26
На Таврическом направлении Силы обороны ликвидировали почти две роты россиян, - Тарнавский
2023, воскресенье
23 июля
23:47
Летом 2024 года Украину смогут принять в НАТО, - Резников
23:33
В Крыму состоялось собрание координаторов подпольного движения "Желтая Лента"
23:18
Попытки Путина убить клин между Украиной и Польшей напрасны, - Кулеба
22:57
В Испании прошли парламентские выборы: предварительно, лидирует Консервативная партия
22:36
В Греции обрушился мост: по меньшей мере двое погибших и десятки пострадавших
22:18
Эксклюзив
У этой власти нет никакого видения того, как должна развиваться гуманитарная сфера, - Княжицкий
22:11
В пакистанской провинции отложили премьеру "Барби" из-за проверки на "неприемлемый контент"
21:57
ЮНЕСКО осудила ракетную атаку на Одессу
21:50
В России начались проблемы с доступом в Википедию, - GlobalCheck
21:42
Эксклюзив
Проект Sunflowers: в Польше разрабатывают платформу, на которой будут собирать показания военных преступлений РФ в Украине
21:26
Во время атаки на Одессу россияне повредили консульское здание Греции, - Зеленский
21:07
Геннадий Труханов
"Вы просто существа без будущего": Труханов обратился к россиянам
20:56
Французский пловец Леон Маршан побил мировой рекорд по плаванию
20:51
Эксклюзив
Свет
Россия все будет делать для того, чтобы у нас были большие проблемы: Плачков о предстоящем отопительном сезоне
20:48
Оккупанты ударили по Одрадокаменке на Херсонщине: ранена пожилая женщина
20:46
"Кто целится в небо, попадает в конце концов в самого себя", - Онуфрий двусмысленно отреагировал на разрушение собора в Одессе
20:39
Белорусский Красный Крест является соучастником международного преступления, - генпрокурор Костин
20:37
Украина может отказаться от запрета участвовать в соревнованиях с россиянами, выступающими под нейтральным флагом, - Гутцайт
20:18
Украина освободила 50% захваченной россиянами территорий, - Блинкен
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV