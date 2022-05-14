Участниц акции Save Mariupol в Берлине задержала полиция, а в Париже им запретили палатки у МИД
Вечером в субботу, 14 мая 2022 года, немецкие правоохранители остановили проведение украинскими женщинами-беженками акции Save Mariupol на Парижской площади, что в городе Берлине
Об этом сообщил ТГ-канал организаторов мероприятия Stop War Genocide.
"Поочередно всех отковывают от цепи", - говорится в сообщении.
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В начале акции участницы приковали себя к установленному на площади металлическому ограждению.
"Save Mariupol!", - скандировали они.
"Берлин не хочет слышать правду о геноциде в Мариуполе", - отмечают организаторы.
Аналогичное мероприятие также в субботу, 14 мая, имела место во французской столице, где его участницы объявили голодовку и установили палатки рядом со зданием Министерства иностранных дел Франции.
Задержаний не было. Требование полиции свернуть акцию было выполнено.
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