Участниц акции Save Mariupol в Берлине задержала полиция, а в Париже им запретили палатки у МИД

Об этом сообщил ТГ-канал организаторов мероприятия Stop War Genocide.

"Поочередно всех отковывают от цепи", - говорится в сообщении.

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В начале акции участницы приковали себя к установленному на площади металлическому ограждению.

"Save Mariupol!", - скандировали они.

"Берлин не хочет слышать правду о геноциде в Мариуполе", - отмечают организаторы.

Аналогичное мероприятие также в субботу, 14 мая, имела место во французской столице, где его участницы объявили голодовку и установили палатки рядом со зданием Министерства иностранных дел Франции.

Задержаний не было. Требование полиции свернуть акцию было выполнено.

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