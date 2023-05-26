Участнику штурма Капитолия вынесли самый суровый приговор среди всех фигурантов
Основателя и лидера ультраправой организации Oath Keepers Стюарта Роудса приговорили к 18 годам заключения за участие в штурме Капитолия
Об этом сообщает BBC.
Отмечено, что мужчину обвинили в подстрекательстве к заговору и другим преступлениям. Приговор Стюарту Роудсу является самым суровым среди наказаний для мятежников, штурмовавших законодательный орган Соединенных Штатов. В то же время прокуратура заявила, что Роудс вел себя во время беспорядков как "генерал на поле боя" и требовала, чтобы мужчина провел за решеткой 25 лет.
Келли Мэггс, лидер Oath Keepers во Флориде, был заключен в тюрьму на 12 лет. Роудс во время беспорядков находился за пределами Капитолия, однако координировал действия с Мэггсом и другими членами группы, штурмовавшими здание.
Во время судебного процесса Роудс назвал себя политическим заключенным и настаивал на том, что протестующие были в оппозиции к разрушающим страну людям. Судья отклонил его заявления, отметив, что Роудс является "постоянной угрозой и опасностью для страны, республики и самой демократии".
В общей сложности более 1000 человек арестовали в связи с беспорядками, и более половины признали себя виновными в преступлениях, включая нападения, кражи, обвинения во владении оружием, незаконное проникновение и препятствование следствию.
- 6 января 2021 сторонники тогдашнего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия во время окончательного определения результатов президентских выборов.
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