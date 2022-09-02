Участников "спецоперации" в Украине Россия покупает раздачей земли в Крыму и под Москвой

Проект указа опубликован на портале правовой информации России.

По замыслу минобороны России, право на участки должно предоставляться обладателям государственных наград и знаков отличия, за заслуги, выявленные в ходе войны и ветеранам боевых действий.

В документе органам исполнительной власти Московской области, российским властям аннексированных Севастополя и Крыма рекомендуется "принять законодательные акты, устанавливающие право граждан на получение земельных участков в собственность бесплатно".

После начала полномасштабной войны против Украины в России расширили список лиц, которые могут быть признаны участниками боевых действий. Кроме самих военных, это "отражавшие вооруженные провокации" сотрудники ФСБ России и гражданские специалисты — например, врачи и строители, выполнявшие "задания" в Украине, уточняет российское издание Медиазона. На всех участников боевых действий в Украине распространяется действие закона "О ветеранах" и соответствующие льготы: налоговые, транспортные, земельные, жилищные мероприятия социальной поддержки, а также льготы по оплате жилья, включая арендованное, и коммунальные платежи. Российские вузы начинают принимать детей участников боевых действий по специальной квоте без вступительных экзаменов.

2 сентября Генштаб назвал потери России в Украине за время полномасштабной войны: около 48,7 тыс. оккупантов, 2009 танков, 4366 бронемашин и 853 беспилотника.

1 сентября BBC сообщила, что РФ потеряла в войне с Украиной более 900 элитных специалистов, на подготовку которых ушли годы усилий и миллионы долларов.

28 августа британская разведка объяснила, почему Путину не поможет увеличение численности армии.

25 августа Путин подписал указ об увеличении вооруженных сил РФ.

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