Участников "спецоперации" в Украине Россия покупает раздачей земли в Крыму и под Москвой
Министерство обороны России предложило выдавать военным и сотрудникам других структур, отмеченных наградами за участие в "специальной военной операции", земельные участки в Крыму и под Москвой
Проект указа опубликован на портале правовой информации России.
По замыслу минобороны России, право на участки должно предоставляться обладателям государственных наград и знаков отличия, за заслуги, выявленные в ходе войны и ветеранам боевых действий.
В документе органам исполнительной власти Московской области, российским властям аннексированных Севастополя и Крыма рекомендуется "принять законодательные акты, устанавливающие право граждан на получение земельных участков в собственность бесплатно".
После начала полномасштабной войны против Украины в России расширили список лиц, которые могут быть признаны участниками боевых действий. Кроме самих военных, это "отражавшие вооруженные провокации" сотрудники ФСБ России и гражданские специалисты — например, врачи и строители, выполнявшие "задания" в Украине, уточняет российское издание Медиазона. На всех участников боевых действий в Украине распространяется действие закона "О ветеранах" и соответствующие льготы: налоговые, транспортные, земельные, жилищные мероприятия социальной поддержки, а также льготы по оплате жилья, включая арендованное, и коммунальные платежи. Российские вузы начинают принимать детей участников боевых действий по специальной квоте без вступительных экзаменов.
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