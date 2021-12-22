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Участники ТКГ договорились о полном соблюдении режима прекращения огня на Донбассе

22 декабря, 2021 среда
21:32
война с Россией ТКГ

В среду, 22 декабря, состоялось заседание Трехсторонней контактной группы, во время которого стороны договорились вернуться к полному соблюдению режима прекращения огня на Донбассе

Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

"На сегодняшнем заседании ТКГ с участием представителей ОРДЛО приоритет был дан вопросам безопасности и, в частности, соблюдения режима прекращения огня. Я был рад, что участники выразили свою решимость полностью соблюдать соглашение об усилении режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. Это чрезвычайно важно для людей, живущих по обе стороны линии столкновения", - заявил представитель ОБСЕ Микко Кинунен.

Представитель ОБСЕ подчеркнул, что такая договоренность важна на фоне ухудшения ситуации безопасности на линии столкновения. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в среднем за день фиксирует в пять раз больше нарушений режима прекращения огня, чем в 2020 году.

Украинская делегация в ТКГ отметила, что это было последнее заседание в 2021 году, которое дало повод для сдержанного оптимизма относительно возможной деэскалации на Донбассе и возобновления мирных переговоров.

"Впервые за долгое время чувствуется реальная возможность обеспечить тишину на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях. Украинская сторона полностью готова к этому. Важно, что мы увидели готовность и другой стороны к этому шагу", - отметил исполняющий обязанности первого заместителя председателя делегации. Украины в ТКГ Андрей Костин.

В пресс-службе отметили, что договоренность о режиме прекращения огня важна, учитывая грядущие зимние праздники, ведь украинские граждане хотят праздновать Новый год и Рождество в покое и безопасности.

"Украинская сторона также продолжает работать во всех доступных форматах для увольнения удерживаемых лиц, открытия КПВВ, обеспечения реализации других договоренностей в интересах всех украинцев с обеих сторон линии касания", - говорится в сообщении.

Министерство обороны и Вооруженные Силы Украины приветствовали такое решение ТКХ.

"При этом ВС Украины заверяют в своей позиции последовательно и неукоснительно соблюдать режим прекращения огня, предусмотренный вышеуказанными мерами, в том числе об условиях открытия ответного огня", - говорится в сообщении.


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ТКГ
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