Участники Sea Breeze-2021 спокойно относятся к российскому наблюдению, - офицер флота США

Об этом заявил один из старших офицеров флота США, который участвует в учениях Sea Breeze-2021, сообщает Укринформ.

"Понятно, что я не намерен обсуждать сейчас данные разведки. Что я могу сказать - да, США, наши союзники и наши партнеры - мы видели, что Россия постоянно наблюдает за нашими операциями", - сказал капитан Кейл Хант, заместитель командующего 65-й Оперативной группы флота США.

Он добавил, что любое государство имеет право действовать в Черном море, но в международных водах.

Хант особо отметил, что учения Sea Breeze-2021 никоим образом не связаны и не предназначены для реагирования на инцидент, который несколько дней назад произошел вследствие действий сил ЧФ РФ к британскому эсминца Defender в территориальных водах Украины.

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