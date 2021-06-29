Участники Sea Breeze-2021 спокойно относятся к российскому наблюдению, - офицер флота США
Участники учений Sea Breeze-2021, которые начались в Одессе, спокойно относятся к постоянному наблюдению за учениями со стороны российских сил
Об этом заявил один из старших офицеров флота США, который участвует в учениях Sea Breeze-2021, сообщает Укринформ.
"Понятно, что я не намерен обсуждать сейчас данные разведки. Что я могу сказать - да, США, наши союзники и наши партнеры - мы видели, что Россия постоянно наблюдает за нашими операциями", - сказал капитан Кейл Хант, заместитель командующего 65-й Оперативной группы флота США.
Он добавил, что любое государство имеет право действовать в Черном море, но в международных водах.
Хант особо отметил, что учения Sea Breeze-2021 никоим образом не связаны и не предназначены для реагирования на инцидент, который несколько дней назад произошел вследствие действий сил ЧФ РФ к британскому эсминца Defender в территориальных водах Украины.
- Учения Sea Breeze-2021 продолжаются с 28 июня по 10 июля. Их главная цель - повысить совместимость подразделений ВМС Украины и США, а также государств-партнеров НАТО во время выполнения совместных задач по обеспечению морской безопасности, мира и стабильности в Черноморском регионе.
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