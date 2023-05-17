Об этом пишет Укринформ со ссылкой на итоговый документ саммита Совета Европы в Исландии "Рейкьявикская декларация – Объединенные вокруг наших ценностей".

Документ отмечает, что лидеры стран-членов Совета Европы встретились в Рейкьявике 16-17 мая 2023 для объединения против агрессии России в Украине и определения будущих приоритетов в работе.

"Мы солидарны с теми, кто пострадал от агрессивной войны России против Украины и агрессии России против Грузии, которую мы осуждаем самым решительным образом. Мы коллективно призываем Российскую Федерацию выполнить свои международные обязательства и немедленно вывести свои войска из Украины, Грузии и Республики Молдова, полностью и без каких-либо условий. Мы подтверждаем нашу непреклонную поддержку их суверенитета, независимости и территориальной целостности в пределах их международно признанных границ", – говорится в заявлении.

Лидеры 46 стран-членов отметили, что война РФ против нашей страны нарушила обещание "Никогда снова", на котором был построен мирный проект в Европе после Второй мировой войны.

Также на саммите подчеркнули решимость объединиться вокруг общих ценностей и противостоять войне, которая является грубым нарушением международного права и нападением на демократические системы.

Справочно. 16-17 мая в столице Исландии Рейкьявике состоялся двухдневный саммит Совета Европы, участники которого рассматривают важнейшие глобальные проблемы и вопросы международных отношений, в том числе последствия вооруженной агрессии России против Украины и поиски путей к справедливому миру.

Четвертое в истории со времен создания организации в 1949 году. В последний раз лидеры собирались 18 лет назад.

Саммит объединит вокруг Украины и наших общих ценностей лидеров 46 стран, среди которых Олаф Шольц, Риши Сунак, Эманюэль Макрон, Джорджия Мелони, Анджей Дуда, а также Урсула фон дер Ляен и Шарль Мишель от ЕС.

Украинскую делегацию возглавил премьер-министр Денис Шмыгаль.