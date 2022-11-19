Участники саммита АТЭС решительно осудили полномасштабное вторжение РФ в Украину
На саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) решительно осудили полномасштабную агрессию России против Украины
Об этом говорится в итоговой декларации саммита АТЭС, опубликованной на сайте организации.
В декларации лидеры Азиатско-Тихоокеанского региона также призвали Россию к полному и безоговорочному выводу своих войск с территории Украины.
"Большинство членов решительно осудили войну в Украине и подчеркнули, что она вызывает огромные человеческие страдания и усиливает существующую уязвимость мировой экономики - сдерживает рост, усиливает инфляцию, нарушает цепочки поставок, усиливает энергетическую и продовольственную опасность, и повышает риски для финансовой стабильности", - подчеркивается в декларации.
В то же время отмечают, что среди участников были и другие взгляды на ситуацию и разные оценки ее и санкций.
Также во время саммита хотя и подчеркнули, что АТЭС не является форумом по решению вопросов безопасности, однако признали, что эти вопросы могут иметь значительные последствия для мировой экономики.
- 16 ноября лидеры G20 в итоговой декларации осудили войну России против Украины.
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