Участники саммита АТЭС решительно осудили полномасштабное вторжение РФ в Украину

Об этом говорится в итоговой декларации саммита АТЭС, опубликованной на сайте организации.

В декларации лидеры Азиатско-Тихоокеанского региона также призвали Россию к полному и безоговорочному выводу своих войск с территории Украины.

"Большинство членов решительно осудили войну в Украине и подчеркнули, что она вызывает огромные человеческие страдания и усиливает существующую уязвимость мировой экономики - сдерживает рост, усиливает инфляцию, нарушает цепочки поставок, усиливает энергетическую и продовольственную опасность, и повышает риски для финансовой стабильности", - подчеркивается в декларации.

В то же время отмечают, что среди участников были и другие взгляды на ситуацию и разные оценки ее и санкций.

Также во время саммита хотя и подчеркнули, что АТЭС не является форумом по решению вопросов безопасности, однако признали, что эти вопросы могут иметь значительные последствия для мировой экономики.

16 ноября лидеры G20 в итоговой декларации осудили войну России против Украины.