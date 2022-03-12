Участники преступлений против гражданских украинцев: разведка опубликовала список бригады материально-технического обеспечения ВС РФ

Об этом говорится в сообщении ГУР МО.



В списке около 1550 человек.



По данным разведки, эти люди принимают участие в совершении военных преступлений против мирного населения Украины.



"Гарантируем, что они вполне почувствуют гнев украинского народа. Обещаем, ни одно преступление не останется безнаказанным", - говорится в сообщении.