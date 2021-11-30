Участники нападения на журналистов "Схем" в "Укрэксимбанке" не признают свою вину

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на заседание суда во вторник, 30 ноября.



Издание отмечает, что о непризнании вины участники нападения на журналистов заявили после объявления обвинительного акта прокурором.



Действия бывшего председателя правления банка Евгения Мецгера и его пресс-секретаря квалифицируют по статье 171 УК Украины (незаконное изъятие собранных журналистом материалов и технических средств, препятствование работе журналиста, совершенное должностным лицом с использованием своего служебного положения).



Кроме этого, действия Игоря Тельбизова и Олега Осипова квалифицировали по двум уголовным статьям: по той же 171 и 121 (преднамеренное совершение насильственных действий, причинивших физическую боль и не причинившую телесных повреждений).