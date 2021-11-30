Участники нападения на журналистов "Схем" в "Укрэксимбанке" не признают свою вину
Обвиняемые экс-председатель правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер, экс-директор департамента информполитики Владимир Пикалов, бывший директор департамента банковской безопасности Игорь Тельбизов и начальник управления внутренней безопасности Олег Осипов не признают свою вину в деле нападения на съемочную группу программы "Схемы"
Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на заседание суда во вторник, 30 ноября.
Издание отмечает, что о непризнании вины участники нападения на журналистов заявили после объявления обвинительного акта прокурором.
Действия бывшего председателя правления банка Евгения Мецгера и его пресс-секретаря квалифицируют по статье 171 УК Украины (незаконное изъятие собранных журналистом материалов и технических средств, препятствование работе журналиста, совершенное должностным лицом с использованием своего служебного положения).
Кроме этого, действия Игоря Тельбизова и Олега Осипова квалифицировали по двум уголовным статьям: по той же 171 и 121 (преднамеренное совершение насильственных действий, причинивших физическую боль и не причинившую телесных повреждений).
- Напомним, на съемочную группу программы "Схемы" совершили нападение во время интервью с главой "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером прямо в его кабинете.
- В "Укрэксимбанке" нападение на журналистов "Схем" в кабинете председателя правления Евгения Мецгера объяснили "незаконным завладением банковской тайной" .
- Прокуратура вручила подозрение Евгению Мецгеру из- за нападения на журналистов.
- "Схемы" обнародовали расследование о выдаче Укрэксимбанком $60 млн предпринимателю с бизнесом в оккупированной Горловке .
- Председателя правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера уволили с должности .
- 11 ноября "Укрэксимбанк" возобновил на должностях двух нападающих на журналистов "Схем". 13 ноября Тельбизова и Осипова уволили из банка.
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