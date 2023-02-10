Участники Мюнхенской конференции по безопасности обсудят военные преступления РФ в Украине
Участники Мюнхенской конференции рассмотрят вопрос о преследовании за военные преступления, связанные с нападением России на Украину, в конце следующей недели
Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на заявление главы Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа Хойсгена.
"Преследование возможных военных преступлений в Украине находится в повестке дня Мюнхенской конференции по безопасности на следующей неделе", - говорится в материале.
Известно, что к встрече присоединится главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан
В ближайший понедельник Хойсген представит всю программу конференции по безопасности, в которой примут участие высокопоставленные представители со всего мира.
Вместе с тем главы Мюнхенской конференции упомянул о сбитии пассажирского самолета MH17 в июле 2014 года над востоком Украины.
"Неудивительно, что кремль также был причастен к этому ужасному акту", – добавил он.
- 1 февраля представительница Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы Евгения Кравчук в эфире программы "Spotlight Ukraine" на Эспрессо рассказала о трибунале ПАСЕ для российского и белорусского руководства и о том, будет ли Путин привлечен к ответственности в Гааге.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.49
Покупка 39.49Продажа 40.18
-
EUR
Покупка 41.91Продажа 42.79
- Актуальное
- Важное