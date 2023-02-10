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Участники Мюнхенской конференции по безопасности обсудят военные преступления РФ в Украине

10 февраля, 2023 пятница
11:20
Мир

Участники Мюнхенской конференции рассмотрят вопрос о преследовании за военные преступления, связанные с нападением России на Украину, в конце следующей недели

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на заявление главы Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа Хойсгена.

"Преследование возможных военных преступлений в Украине находится в повестке дня Мюнхенской конференции по безопасности на следующей неделе", - говорится в материале.

Известно, что к встрече присоединится главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан

В ближайший понедельник Хойсген представит всю программу конференции по безопасности, в которой примут участие высокопоставленные представители со всего мира.

Вместе с тем главы Мюнхенской конференции упомянул о сбитии пассажирского самолета MH17 в июле 2014 года над востоком Украины.

"Неудивительно, что кремль также был причастен к этому ужасному акту", – добавил он.

  • 1 февраля представительница Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы Евгения Кравчук в эфире программы "Spotlight Ukraine" на Эспрессо рассказала о трибунале ПАСЕ для российского и белорусского руководства и о том, будет ли Путин привлечен к ответственности в Гааге.
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