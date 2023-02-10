Участники Мюнхенской конференции по безопасности обсудят военные преступления РФ в Украине

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на заявление главы Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа Хойсгена.

"Преследование возможных военных преступлений в Украине находится в повестке дня Мюнхенской конференции по безопасности на следующей неделе", - говорится в материале.

Известно, что к встрече присоединится главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан

В ближайший понедельник Хойсген представит всю программу конференции по безопасности, в которой примут участие высокопоставленные представители со всего мира.

Вместе с тем главы Мюнхенской конференции упомянул о сбитии пассажирского самолета MH17 в июле 2014 года над востоком Украины.

"Неудивительно, что кремль также был причастен к этому ужасному акту", – добавил он.